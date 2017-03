Bosna Royal iznenadila Igokeu u Skenderiji

Košarkaši Bosne Royal pobijedili su večeras u Skenderiji Igokeu 88:84 u prvom kolu Lige za prvaka košarkaškog prvenstva BiH.

Iako su gosti u ovaj susret ušli kao veliki favoriti, na kraju su poraženi od sjajne Bosne Royal. Početna faza meča donosi igru koš za koš. Igralo se tako do sredine prvog perioda, da bi potom Bosna Royal preuzela igru u svoje ruke.

Do kraja prve četvrtine sarajevski tim je stvorio veoma dobrih sedam poena prednosti (20:13), a sa dobrom igrom domaći nastavljaju i u drugoj dionici. Konstantno je domaći tim bio u vodstvu. U jednom trenutku su imali i plus 10, ali se na odmor otišli sa osam poena prednosti u korist tima Dušana Gvozdića, 39:31.

Uz veliku podršku s tribina domaći košarkaši i u nastavku nastavljaju s odličnom igrom. Trojkom Ikonića dolaze i do plus 15,(53:38).

Međutim, tada je uslijedila kriza u igri Bosne. Kao da su se domaći prepali eventualne pobjede, pa je iskusni tim iz Lakštaša ubrzo spustio prednost na samo minus šest, 55:49, nakon čega domaća klupa traži minut odmora.

Nije to pomoglo domaćim košarkašima. Igokea je nastavila sa jakom odbranom i nakon tri četvrtine imali su prednost od jednog poena, 60:59. Čvrste odbrane donijele su mali broj poena u posljednjih deset minuta.

Na sredini igre u ovoj dionici ubačena su svega četiri poena, pa se ušlo se u neuzvjesnu završnicu. Igokea je na nešto više od dvije minute imala prednost od dva poena (67:65), ali se domaći tim nije predavao.

Trojkom Saše Vasiljevića na 44 sekunde do kraja Bosna Royal dolazi do izjednačenja (71:71), da bi potom dobrom odbranom došli i do šuta za pobjedu, ali su se spetljali, a Igosima je ostala sekunda za pokušaj. Šut Radivojevića nije ušao, te se otišlo u produžetke.

Bosna je bolje ušla u produžetke. Poveli su 76:71, ali daleko da je meč bio od gotovog. Vasiljević na nešto više od minut do kraja pogađa trojku za vodstvo Bosne od 83:80, da bi Ikonić na 30 sekundi do kraja trojkom Ikonića došla do 86:81, te je meč bio gotov.

Goran Ikonić je vodio Bosnu Royal do trijumfa sa 22 poena.

Liga za prvaka, 1. kolo: Bosna Royal – Igokea 88:84 (20:13, 19:18, 20:29, 12:11, 17:13)

Bosna Royal: Šarić, Đorđević 13, Ikonić 22, Jošilo 7, Delalić 3, Rešidović 4, Vasiljević 11, Čampara 2, Dragičević 7, Šturanović 17, Sokolović 2, Durak.

Igokea: Pašajlić, Mićović 25, Šibalić, Robinson 22, Pešaković 3, Milošević 11, Glogovac, Albijanić 6, Radivojević 10, Mahkovič 1, Rikić 6.

(Sportsport.ba)