Bosić: Politika vladajuće koalicije je politikanstvo

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić smatra da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj pokazala da je “čitava politika koju vode politikantstvo koje nema jasan cilj i jasan put iza sebe”.



“Kada su raspisivali referendum /o Sudu i Tužilaštvu BiH/, to je očito bila želja tog trenutka da se pokaže namjera o nekoj drugoj vrsti odnosa unutar BiH, odnosno poništavanju odluka o Sudu i Tužilaštvu BiH kao nečega što zaista i nema u Dejtonskom mirovnom sporazumu, a što je kasnije na neki način postala realnost i nametanjem od visokih predstavnika, a potom i potvrdom toga u Parlamentarnoj skupštini BiH kao naknadnom odlukom”, rekao je Bosić, koji je funkcioner SDS-a.

On je ocijenio da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pokrenuo inicijativu u Narodnoj skupštini da se raspiše referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH kada je, kako kaže, očekivao da je to politički produktivno da se prikaže kao veliki borac za vraćanje oduzetih nadležnosti.

“Mi smo upozoravali da to nema smisla i da neće biti proveden taj referendum. Na neki način je sve uradio da prikaže nas kao nekoga ko se boji da se provede referendum. Sada mu je to došlo na naplatu. Ja mislim da čak i ovaj sastanak u Beogradu kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nije slučajni tajming, jer odmah poslije toga ide i inicijativa o poništenju odluke o referendumu”, rekao je Bosić za Anadoliju, prenosi N1.

Na pitanje da li bi, u slučaju da se referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH i proveo, bilo moguće da se negiraju dosadašnje odluke koje su donijele te pravosudne institucije, Bosić je rekao da je “na neki način to slika da se kroz ove manje referendume priprema teren za veliki referendum”.

“Ova situacija u Španiji i ono što se dešava u Barseloni, zapravo ovo što se sada dešava tim povodom, otprilike jasno pokazuje kakva bi bila sudbina bilo kakvog takvog pokušaja od Republike Srpske u situaciji kada vas niko ne podržava. To isto je i o Dodikovoj tezi o referendumu o samostalnosti Srpske. Karles Puđdemon je završio u Briselu, kao neko ko je pobjegao, a Dodik bi sasvim sam siguran u ovakvoj situaciji završio u Rusiji pokušavajući da traži azil. To je svima jasno. To je jasno i Dodiku i zato je sada svima jasno da ta priča ili taj dio političke istorije oko referenduma prestaje da ima ikakav smisao”, mišljenja je Bosić.

On je rekao da je uvjeren da će Dodik sve manje i manje pominjati politiku koju je do sada vodio i način na koji je vodio.

Bosić je ubijeđen da predsjednik Srpske ima u planu da raspiše referendum prije opštih izbora u BiH, ali neki koji će, kako kaže, biti simbolične vrijednosti kao što je bio referendum o nepriznavanju odluke o ukidanju Dana Republike prije prošlih lokalnih izbora.

“On je na osnovu toga uspio da podgrije emocije i atmosferu i na osnovu toga dobio glasove. Ako se to pokazalo produktivno tada, sasvim sam ubijeđen da će to pokušati i sada kada mu je mnogo važnije, jer je i njegova koža i politička budućnost u pitanju. Vidim da se otprilike ‘pipa’ neka formulacija oko NATO-a, oko nekih drugih manje bitnih stvari. Uglavnom ovdje je bitno provesti nešto što bi ponovno prikazali kao pripremu za onaj veliki referendum”, dodao je Bosić.

Govoreći o pristupanje BiH NATO savezu, Bosić je rekao da na neki način postoji politički konsenzus u Republici Srpskoj da se “ne želi vojna granica na Drini prema Srbiji”.

“Da ne obrazlažem zašto je to tako… I stav SDS-a je da ne želimo vojnu granicu na Drini. To znači da ako Srbija ide u NATO, bio bi idiotluk da Republika Srpska ne ide ili da BiH ne ide u NATO. Ne može Republika Srpska sama. Srbija prihvata vojne standarde NATO-a. Srbija ima najmanje tri ili četiri puta više odnosa i vojnih vježbi sa NATO-om nego što ima sa Rusijom i vojnim savezom na čijem čelu je Rusija”, naveo je Bosić.

On kaže da ne isključuje mogućnost da se Srbija u neko vrijeme ne opredijeli za NATO iz razloga što je okružena tim vojnim savezom i da dođe do promjene njenih interesa, i bezbjednosnih i ekonomskih, i donesu drugu odluku.

S tog stanovišta, kaže Bosić, rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske “kojom predsjednik Republike pokušava da ‘zakuca’ Srpsku za nešto što se zove vojna neutralnost, zapravo u neku ruku zakucava i stav Srbije”.

“Imam osjećaj da će ta odluka Dodika o vojnoj neutralnosti u Republici Srpskoj imati veći uticaj na unutrašnju političku situaciju u Srbiji nego na ovo što se dešava ovdje u Srpskoj i u BiH”, ocijenio je Bosić.

Kada je riječ o Akcionom planu za članstvo /MAP/, Bosić kaže da je BiH to potpisala, na šta su pristali i entiteti i svi politički faktori, te da tu odluku niko nije osporio, niti povukao do sada.

“To je teško i povući u ovakvom sistemu. Nećete sigurno dobiti pristanak jedne od strana koja može da blokira takvu odluku. Tako da ono što donesete jednom možete računati da nema načina da se opozove, osim jednostranih odluka. A, jednostrane odluke znače na neki način izdvajanje iz sistema ili rušenje sistema. A, rušenje sistema ima svoje posljedice za koje sam siguran da su svi svjesni u ovom trenutku tako da ne očekujem da se to desi”, rekao je bivši predsjednik SDS-a Mladen Bosić.

