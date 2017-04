Bosić: Bošnjacima neko treba da objasni da ustupci nisu zlo

Bosić: Parlament BiH ne treba zasjedati do razrješenja ustavne krize

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i raniji predsjednik SDS-a Mladen Bosić smatra da, pored niza kriza koje trenutno opterećuju političku situaciju u BiH, postoji i kriza u vezi sa Izbornim zakonom BiH.

– Kada bi i riješili ove krize koje imamo, mi već imamo krizu na stolu, a to je Izborni zakon. Taj zakon se veže za pitanje međunacionalnih odnosa, odnosno pitanja izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH i izbora domova naroda, a to je opasnost za održavanje sljedećih izbora. Neki su već rekli da, ako ne bude dogovora, neće biti ni izbora. Ako se to desi, onda imate vakuum iz kojeg može svašta da izađe – rekao je Bosić.

Naveo je da bi, “da je na mjestu bošnjačkih političara, pokušao da riješi problem izbora hrvatskog člana Predsjedništva, što bi relaksiralo odnose i to ne bi išlo na štetu Bošnjaka”.

– Znam da je stvorena atmosfera kod Bošnjaka da je vrlo teško napraviti ustupke. Zato neko treba objasniti narodu da je to u interesu i Bošnjaka i Srba, jer to stabilizuje odnose – rekao je Bosić.

Ustvrdio je da najmanje 15 odsto izbornih rezultata nije regularno, što se postiže raznim inženjerinzima, kupovinom, pritiskom, kontrolom birača i uslugama zaposlenja. Bosić ističe da bi podržao elektronsko glasanje ukoliko rješava problem “štimanja” rezultata.

On smatra da je jedan od glavnih problema u BiH opterećenost istorijom i da je najmanje 90 odsto kriza vezano za “nešto iz prošlosti oko čega se ne slažemo”.

Najlakše je, rekao je on, probuditi emocije i pokazati ugroženost tako što će se otvoriti neko pitanje iz prošlosti.

– Deveti januar je priča iz prošlosti. Bar sto komemoracija godišnje koristi se u političke svrhe, ne kao žal za ljudima, nego za mržnju prema drugom narodu, a ne onih koji su to počinili – smatra Bosić.

(Fena)