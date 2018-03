BORS: Registrom do rješenja problema lažnih boraca

Uvođenje registra boraca u Srpskoj riješilo bi mnoge probleme, kažu u Boračkoj organizaciji Republike Srpske. Predlagali su to ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite i prije nekoliko mjeseci, ali nema pomaka.

Broj onih koji se lažno predstavljaju kao borci i uživaju prvilegije, nije mali – tvrde u boračkoj organizaciji. Čistkom, bi kažu, pravi borci ostvarili i pravo na veće invalidnine. Smatraju da revizija nije utvrdila pravo stanje stvari i da i dalje ima prostora za zloupotrebe.

“Najveći problem su bolesti i oboljenja. Sa uvjerenjima stradanja i ranjavanja to se može utvrditi. Ali imamo problem sa oboljenjima da neki ratni vojni invalidi imaju ljekarske nalaze i vrlo teško se ta uvjerenja mogu pobiti” kaže predsjednik Predsjedništva BORS-a Duško Miletić.

Registar bi i nama olakšao posao, ali ne možemo da kršimo zakon, odgovaraju u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, jedinstveni matični broj ne smije da bude dostupan javnosti.

“Nama je svima interes da to registrujemo, ali postoji ograničenje a to je zakon o zaštiti ličnih podataka. Vidjećemo kako ćemo izaći iz toga i mislim da ćemo u konačnici to ipak objaviti” kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.

“To nema veze sa ličnim podacima. Ako je potrebno, ne treba objavljivati ni matični broj, ni broj lične karte, samo imena i prezimena, vojne formacije u kojima su učestvovali i privilegije koje su ostvarili” kaže predsjednik Odbora za boračko-invalidsku zaštitu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Nedeljko Glamočak.

U Republici Srpskoj trenutno je registrovano više od 209 hiljada boraca. Oni koji zagovaraju objavljivanje registra, podsjećaju da je spisak boraca bio dostupan u kancelarijama boračke organizacije još prije nekoliko godina.