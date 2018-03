Boris Režak u duetu sa Halidom Bešlićem

Banjalučki pjevač Boris Režak počeo je turneju po gradovima u BiH. Nakon što je održao nastup u Sarajevu, uslijedio je Mostar, a krajem marta će pjevati i u rodnoj Banjoj Luci. Nedavno je sa pjesmom “Vila” nastupio i na Beoviziji, a za “Dnevni avaz” otkrio je da s Halidom Bešlićem snima duet “Od ponoći do ponoći”. Za njega je to, kaže, velika stvar, jer je Bešlić trenutno, kako tvrdi, najveća zvijezda na Balkanu.

“Trenutno se krčka aranžman za pjesmu “Od ponoći do ponoći”, koju sam napisao i prije šest mjeseci poslao čovjeku koji je bio jedini moj izbor za duet Halidu Bešliću. Njemu se to svidjelo, pozvao me je u Sarajevo, pružio mi ruku i rekao: “Je li ti OK mart ili april da dođeš i da je snimimo?”, kaže Režak.

Duet će biti uvršten na Halidov novi album.

Ističe da je to lijepa i emotivna numera.

“U njoj ja svom drugu iznosim bol zbog ljubavi koja je završena prije nekoliko godina, ali ne prolazi. Jadam mu se kao drugu, a onda on, kao neko ko je iskusniji i stariji, meni kaže: “Odavno već nosim istu nevolju.” U glavi numeru zamišljam kao neku kombinaciju starogradske pjesme i sevdaha, s nekim primjesama popa”, kaže Režak.

Ne krije da je imao ogromnu tremu kad je odlučio da Halidu pošalje numeru i predloži mu duet.

“Moram priznati da je postojao strah i nekako sam se potajno nadao da će mu se svidjeti, ali opet, postojalo je i ono pitanje šta će reći. Iskreno, velika je privilegija i čast raditi sa pjevačem poput Halida”, ističe Režak.

Režak kaže da mu je najdraža uloga oca i supruga pa je tako, na incijativu supruge i djece, nastupio na Beoviziji.

“Porodica mi je na prvom mjestu i maksimalno sam im posvećen kad nisam na putu. Imao sam ponudu da za veliki novac sviram na interkontinentalnim brodovima, ali sam odbio zbog porodice. Ne postoji cifra zbog koje bih ostavio svoje najmilije na nekoliko mjeseci. Prošle godine sam bio na moru 27 dana i baš sam patio”, govori pjevač.

Osim numere “Od ponoći do ponoći”, na novom albumu Halida Bešlića vjerovatno će se naći još jedna pjesma Borisa Režaka.

“Napisao sam mu i drugu pjesmu, o Sarajevu, kojom je, također, oduševljen. Vjerovatno će se i ta numera naći na njegovom novom albumu”, kaže Režak.

