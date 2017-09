Borenović: U ponedjeljak skupština naroda u Banjaluci

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je danas u Doboju da su stranke opozicije onemogućene da u Narodnoj skupštini Republike Srpske iznose svoje stavove o ključnim izvještajima koji pokazuju gdje se danas nalazi Republika Srpska, te da će o tome sa građanima razgovarati na “skupštinama naroda”.



“Mi želimo sa građanima da kroz skupštinu naroda ostvarimo direktnu komunikaciju i da im jasno poručimo šta smo mi to htjeli na sjednici parlamenta Republike Srpske, šta to piše u revizorskom izvještaju i šta su to ključne oblasti o kojima mi kao narodni poslanici želimo da govorimo građanima”, rekao je Borenović novinarima.

On je kao ključna naveo ekonomska i demografska pitanja, zdravstveni i penzioni sistem Srpske, borbu protiv korupcije i kriminala, kao i generalnu političku stabilnost.

Borenović je istakao da je sasvim legitimno da se o tim pitanjima razgovara sa građanima i da ne zna “otkuda toliki strah u vladajućim strankama od građana”.

On, koji u Doboju prisustvuje programskoj konvenciji Savjeta mladih ove partije, najavio je da će prva javna tribina sa građanima biti organizovana u Banjaluci u ponedjeljak, 25. septembra.

Borenović je najavio da će 7. oktobra biti održan Kongres PDP-a na kojem će se usvojiti program obnove Republike Srspke, a jedan tematski dio biće posvećen perspektivi mladih ljudi kako bi se spriječio odlazak sa ovih prostora.

Predsjednik Savjeta mladih PDP-a Nikola Dronjak najavio je da će se definisati smjernice daljeg rada, između ostalog, zapošljavanje i samozapošljavanje, borba protiv nepotizma, reforma postojećeg obrazovanja, demografska obnova Republike Srspke i digitalizacija društva.

