Borenović: Neophodan reprogram duga Republike Srpske

Lider PDP-a Branislav Borenović smatra da su pregovori o reprogramu duga Republike Srpske jedini realan potez koji je trebalo povući prije nekoliko godina, na šta je PDP ranije ukazivao.

“Nenormalno je velika rata u budžetu Srpske i nemoguće je ispunjavati obaveze ako svaka druga marka iz izvornih prihoda ide za vraćanje kredita”, rekao je Borenović novinarima u Banjaluci.

On je naveo da PDP ima plan kako uraditi reprogram i smatra da Vlada Srpske za to nema plan, jer bi u suprotnom to uradila ranije.

“Svako dobro rješenje će imati podršku PDP. Potrebno je sva kreditna zaduženja koja pristužu na naplatu narednih tri ili četiri godine reprogramirati na period od deset godina, smanjiti ratu kredita u budžetu i osloboditi sredstva za druge potrebe”, rekao je Borenović.

On ne vjeruje da vlast u Srpskoj to može uraditi, ali je poručio da će PDP to završiti u roku od dva mjeseca kada preuzme vlast.

Komentarišući to da Ministarstvo finansija ne otkriva ko je partner za te pregovore, Borenović je ocijenio da partner ne postoji i da je samo riječ o kupovini vremena i da su se do sada pojavljivali sumnjivi partneri.

Upitan da prokomentariše aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, lider PDP-a je rekao da je pitanje opstanka tog aranžmana pitanje za one koji su pregovarali, ali da smatra da se došlo u “fijasko” zbog različitih razloga zaduživanja entiteta.

