Borenović: Han jasno rekao da je strateški cilj da BiH bude dio EU!

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je da je komesar EU za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanes Han tokom današnjeg sastanka sa liderima političkih stranaka u BiH u Sarajevu jasno rekao da je strateški cilj EU da cijeli prostor zapadnog Balkana, pa i BiH, budu dio EU.

Borenović je nakon sastanka izjavio novinarima da je mnogo otvorenih pitanja i prioriteta, ali da je jedan od najvažnijih uspostavljanje mehanizma koordinacije koji će dugoročno da definiše odnose kada je riječ o procesu evropskih integracija.

“Bez jasnog mehanizma koordinacije, bez dogovora, koordinacije i dijaloga biće veoma teško pristupiti EU. To je nešto što se od nas očekuje i to je prioritet”, naglasio je Borenović.

Predsajednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je da je na sastanku razgovarano o tome kako BiH može da funkcioniše, a najviše o tome na koji način treba usvojiti akcize.

“Rekao sam otvoreno Hanu da to SDS neće podržati. Iznio sam stav SDS-a da su akcize za nas neprihvatljive iz dva razloga i da one nisu obaveza iz Reformske agende. Riječ je o 300 miliona KM od kojih oko 100 miliona treba da dođe u Republiku Srpsku. Ovdje ne vidim odgovornosti, nego pokušaj da se dođe do novca da bi se začepile budžetske rupe”, kaže Govedarica.

On je naveo da nije saglasan sa sagovornicima koji smatraju da BiH sporo napreduje kada je riječ o reformama i evropskim integracijama.

“Smatram da je ustavna pozicija BiH dosta složena i komplikovana i da ona ne može da se brzo kreće u tom pravcu”, istakao je Govedearica.

Sastanku sa Hanom u Sarajevu prisustvovali su lider SNSD-a Milorad Dodik, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, HDZ-a BiH Dragan Čović, SDS-a Vukota Govedarica i SDA Bakir Izetbegović, lider PDP-a Branislav Borenović, SBB-a Fahrudin Radončić, SDP-a Nermin Nikšić, Demokratskog fronta Željko Komšić, BPS-a Sefer Halilović i HDZ 1990 Ilija Cvitanović.