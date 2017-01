Borenović: Dodikovi saradnici se distanciraju od njega

Vrlo je indikativno da niko od ključnih ljudi iz okruženja Milorada Dodika nije javno stao pred kameru i ponovio barem dio onoga što je Milorad Dodik rekao u svome prvom obraćanju nakon uvođenja sankcija SAD, rekao je predsjednik PDP Branislav Borenović za TV1.

On je istakao da u priču oko sankcija Dodiku izrečenih od strane SAD predsjednik RS uvlači čitavu Srpsku.

“Rekli smo da je ključna odluka na njemu u kojem će pravcu djelovati u narednom periodu. Da li će u svome privatnom sukobu uvlačiti RS ili će odlučiti ono što bi svako razuman u ovom momentu uradio, da se skloni i sačuva RS i njene građane od negativnih konotacija. Na taj način nam pravi ne samo antireklamu nego nas dovodi u dugoročnu neizvjesnost i na taj način on nas sve zloupotrebljava kao građane RS”, rekao je Borenović u razgovoru za TV1, prenose Vijesti.ba.

Poručio je da se Dodikovi saradnici distanciraju od njega, jer znaju šta znači biti na crnim listama SAD i očigledno ne podržavaju politiku koju vodi Dodik.

“Niko od njegovih saradnika nije ponovio onaj dio koji se odnosi na to da se američka ambasadorka proglasi nepoželjnom u RS, niko to nije podržao. Zamislite da ambasadorka dođe u Banjaluku, a gradonačelnik kaže ‘Vi ste nepoželjni zato što je to rekao Milorad Dodik’. On sve više postaje usamljen u provođenju svoje politike ali ima nevjerovatnu podršku javnog servisa RS, koji je potpuno stao iza sunovrata u koji je ušao Milorad Dodik”, zaključuje Borenović.