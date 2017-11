Borenović: Da je Stevandić imao šmajser zapucao bi bez problema po nama

Dodik je htio da nas svojim uvredama i napadima udalji, ne bi li mi napustili sjednicu, ali mi nismo pristali na to. Mada, moram priznati da je bilo tamo ljudi koji su itekako uživali, tvrdi lider PDP-a u intervjuu za Buku.



U intervjuu je Borenović istakao da je posebna sjednica NSRS na kojoj je raspravljano o povlačenju odluke o raspisivanju referenduma u Srpskoj pokazala sliku Srpske oličenu u ljudima koji je vode i koji su spremni da od nje prave rijaliti šou.

“Svi smo bili svjedoci jednog velikog blata u kojem su se valjali svi. Opozicioni narodni poslanici su samo postavljali pitanja zašto smo odustali od nečega što je bio dosadašnji ključni motiv za dobijanje izbora i zašto je došlo do odustajanja od tako važne političke teme od koje je Dodik gradio svoj politički uzlet. Ja sam postavio to pitanje i to je bilo bolno pitanje te je izazavalio salvu brutalnih prizemnih i primitivnih napada na sve nas. Ali to se jednom trebalo vidjeti i pokazalo se da ko god misli da sa Dodikom može graditi dogovor grdno se vara“, rekao je Borenović.

Dodao je da se ne slaže da je “primitivizam iskazan na ovoj sjednici bilo kakva pobjeda”.

“Ono što je on (Dodik) uradio nije poniženje opozicije već institucije predsjednika Republike Srpske, kao i Narodne skupštine Republike Srpske. Mi smo prisustvovali posebnoj sjednici i u namjeri da razgovaramo o ovako važnoj temi koja je dominirala na pogrešan način u RS. Sa druge strane, Dodik je htio da nas svojim uvredama i napadima udalji, ne bi li mi napustili sjednicu, ali mi nismo pristali na to. Mada, moram priznati da je bilo tamo ljudi koji su itekako uživali, čak su Dodiku dobacivali razne ceduljice i kopirane izjave. Jedan od njih je Nenad Stevandić koji je uživao u tom jednom nenormalnom ambijentu u kojem se on najbolje osjeća. Imam osjećaj da je imao šmajser da bi bez problema zapucao po nama. Što znači da u RS ima političkih struktura koje to vole. Neki su u tom uživali. Ja nisam, ali sam sjedio želeći da čujem šta to prvi čovjek RS ima da kaže”, naveo je Borenović.

(Buka)