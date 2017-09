Boračke organizacije u svađi zbog statusa

Savčić: Skup Zavetnika je provokacija i igranka, to nije pomoć Mladiću

Budući status do usijanja je doveo odnose i komunikaciju između Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila i BORS.



Ako BORS dobije poseban status, mi ćemo tražiti izuzetan, poručile su porodice. Neki od njih, iako borci prve kategorije, smatraju da su boračka prava i primanja čist populizam.

“Ovo je populizam bio od strane onih koji su tražili borački dodatak i strane onih koji su davali, jer to su glasovi, znate. Imate 160.000 na mjesečnom i 120.000 na godišnjem nivou. To je 180.000 glasova. To je populizam”, rekao je predsjednik Gradske organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Banjaluka Stanislav Brkić.

“Imamo velike primjedbe na rad boračke organizacije, zato što do sada nijje razmišljala, a imala je veliku mogućnost da nam se pridruži i da budemo solidarni jedni sa drugima i da radimo na bazi zapošljavnaja boraca i svih drugih problema. Evo na primjer obilježavanje značajnih datuma, 15 godina obilježavamo Dan nestalih oni neće da se nama priključe”, rekao je predsjednik Republičkog odbora zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Marko Grabovac.

Boračka organizacija RS okuplja najveći broj demobilisanih boraca, porodica poginulih boraca, nabrojnija je i djeluje u svim opštinama RS i tri u FBiH i zaslužuje poseban status odgovara Milimir Savčić, prvi čovjek Boračke organizacije. Pri tome, kaže Savčić, ne žele nikoga da ukinu.

“Predlažemo zakon novi koji je u pripremi o fondacijama i udruženjima, neka reguliše i kaže – udruženje koje okuplja 51 odsto i više članova jedne populacije ima poseban status za RS”, rekao je predsjednik BORS Milomir Savčić.

Lični animoziteti između prvih ljudi dvije organiazcije, dolijevaju ulje na vatru. Savčić, kaže, ako treba spreman je i da se povuče. Šta o trvenjima dvije boračke organizacije kaže resorni ministar, nismo čuli. Bio je zauzet sastancima.