Bora Đorđević dobitnik nagrade Ivo Andrić!

Veliku nagradu “Ivo Andrić” za najbolju knjigu objavljenu u Srbiji i Republici Srpskoj pripala je pjesniku i poznatom muzičaru Bori Đorđeviću za knjigu poezije “Pusto ostrvo”, objavljenu u izdavačkoj kući “Arte” iz Beograda.

Ovu odluku saopštio je danas novinarima Emir Kusturica, predsjednik žirija za dodjelu vrijednog književnog izdanja, u kome su bili i Muharem Bazdulj i profesor Jovan Delić.

“Pusto ostrvo” je jubilarna, deseta po redu, knjiga Bore Đorđevića, zapravo zbirka pesama, uz pregršt do sada neobjavljivanih fotografija iz privatne arhive. Knjiga je nazvana po istoimenoj pjesmi, i posvećena “posljednjoj i najvećoj ljubavi”, supruzi Dubravki.

Knjiga se razlikuje od prethodnih Borinih po tome što su sve fotografije u koloru i ilustruju njegov život i karijeru od rođenja.

Na mnogim slikama je Bora Čorba u prirodi, pa i na pustom ostrvu, kome je posvetio jednu pjesmu, za koju je komponovao i muziku.

Knjiga koja ima oko 200 strana ilustrovana sa devedesetak fotografija.

Knjiga sadrži ciklus pjesama za djecu, zatim “neozbiljni ciklus”, sa uslovno neozbiljnim pjesmama, zatim ciklus koji se zove “Srbija” i koji ima najviše pjesama, kao i neke aktuelne i nove pjesme koje će tek da budu na novom albumu.

“Pusto ostrvo” je trebalo da bude objavljeno još 2015. godine, ali su muzičaru rukopisi pjesama ukradeni u hotelu u Parizu (među ostalim stvarima u torbi), te je morao sve ponovo da piše “po sjećanju”.

Pjesnik je priznao da mnoge neće dobiti muzičku pratnju niti će postati hitovi, ali da ih on voli i da ih je zato štampao.

Emir Kusturica je istakao da je Odjeljenje za književnost Andrićevog instituta odredilo svoju budućnost kroz internacionalizaciju Andrićeve nagrade.

“To smo učinili ne samo zbog toga što je Andrić jedan od najprevođenihih pisaca već i zbog činjenice da nagrade danas mogu da opstaju jedino ako se nagrađuju pisci iz različitih govornih područija”, kazao je Kusturica.

On je naglasio da je ovog puta izbor pao na jednog pisca iz Srbije i internacionalnog stvaraoca.

“Žiri će i ubuduće uvažavati pisce sa različitih meridijana, ali i one koji pišu a stižu recimo iz rokenrola” kazao je Kusturica.

Predsjednik Upravnog odbora Andrićevog instituta, pjesnik Matija Bećković, kazao je da svi okupljeni prisustvuju krupnom prevratničkom događaju.

“Pošto je riječ o rokenrol zvezdi trebalo bi o Bori Đorđeviću da govorim neobavezno. To je nemoguće, sve kada bi i htio da tako nešto učinim. Đorđević ima veliki dar. Čacak je dao mnogo velikih pjesnika i Bora Đorđević se pojavio u svijetu pesnika, kada niko nije želio ni da čita ni da sluša poeziju, ako nije komponovana i pjevana. Tu je Bora Đorđević isprednjačio”, kazao je Bećković.

Cijenjeni pjesnik je kazao da je Đorđević napisao nekoliko pjesama koje pripadaju antologiji srpske poezije.

“Njegova pjesma ”Pogledaj dom svoj anđele” postala je himna mlađih naraštaja. Ta pjesma je za mlađe bila isto što i za moju generaciju roman ”Pogledaj dom svoj, anđele”. Da nije ništa drugo ispjevao, istoimena pjesma Bore Đorđevića bila bi dovoljna da mu obezbijedi mjesto u vrhovima srpskog pjesništva. Bora Đorđević se na engleskom kaže Bob Dilan, a Bob Dilan na srpskom Bora Čorba”, rekao je Bećković.

Publicista i pisac Muharem Bazdulj napomenuo je da treći put Andrićev institut dodjeljuje književne nagrade.

“Ove godine smo u obe odluke išli u pravcu određenog proširivanja granica za dodjelu nagrada. Književnost ima univerzalni temelj i naš iskorak prema kineskoj književnosti je nešto za šta nam je presedan dao sam Ivo Andrić. On je svoj 64. rođendan dočekao u Kini kao član delegacije jugoslovenske književnosti. On je tamo vidio u jednoj privatnoj biblioteci knjige koje su i njemu mnogo značile u studetskim danima. Našao je knjigu Laze Lazarevića. To je za Andrića bio najbolji odsjaj jedne kulture”, kazao je Bazdulj.

On je istakao da je žiri nagradio pisca koji je istovremeno i kineski i dio onoga šta je Gete nazivao svjetska književnost.

“To je probijanje granica”, kazao je Bazdulj.

Ovaj žiri nagradio je i kineskog pisca Ju Hua velikom nagradom “Ivo Andrić” za životno djelo. Povod za ovu nagradu bile su njegova tri romana koja su objavljena u izdavačkoj kući “Geopoetika” u Beogradu. Ju Hua je do sada, u prevodu Zorana Skrobanovića, u Srbiji objavio knjige “Živeti”, “Zapisi o prodavcu krvi” i “Sedmi dan”.

Obe nagrade biće dodeljene laureatima 27. januara u Andrićevom institutu u Andrić gradu.

(agencije, ATV)