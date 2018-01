Bora Čorba otkrio ko je dao ime Republici Srpskoj

Muzičar i pjesnik Borislav Bora Đorđević izjavio je da je važno da Republika Srpska opstane i da se spoji sa Srbijom.



“Mnogo je važno da Republika Srpska opstane, pa i da se spoji sa maticom Srbijom. Iskreno se nadam tome”, rekao je Đorđević Srni.

On je povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, podsjetio na ljude koji nisu više živi, a koji su, kako kaže, mnogo značajni za Republiku Srpsku, a riječ je o glumcu Danilu Lazoviću, koji je dao ime Republici Srpskoj i piscu i slikaru Momi Kaporu, koji je bio senator Republike Srpske.

“Ne znam koliko to ljudi znaju, ali kada se raspravljalo o tome kako će se zvati buduća država, Danilo Lazović je predložio da se zove Srpska”, rekao je Đorđević.

On kaže da je lično poznaje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i da veoma poštuje njegove humanitarne akcije, kao i ono što je uradio za infrastrukturu Republike Srpske.

Đorđević navodi i da je proslavljeni režiser Emir Kusturica “uradio mnogo veliku stvar sagradivši u Republici Srpskoj Andrićgrad, a u Srbiji Drvengrad”.

“Tamo je veliko zadovoljstvo svirati”, rekao je Đorđević, poručivši da protivnici Andrićgrada nemaju pravo, jer Kusturica to neće odnijeti sa sobom u grob, već to ostaje zauvijek Republici Srpskoj.

Frontmen “Riblje čorbe” ističe da bend priprema novi album i da voli da svira u Republici Srpskoj.

On je podsjetio da “Riblja čorba” često svira u Banjaluci, kao i da je nastupala na sjajnom festivalu kod Šipova, u Zelenikovcu kod Mrkonjić Grada, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i svuda gdje je pozovu.

Povodom izlaska iz štampe nove knjige pjesama “Pusto ostrvo”, Đorđević kaže da je ona posvećena njegovoj posljednjoj i najvećoj ljubavi – Dubravki.

On navodi da se knjiga zove “Pusto ostrvo” po istoimenoj pjesmi objavljenoj u okviru kolumne, koju je svojevremeno pisao za beogradske “Večernje novosti”.

“Ima tu interesantnih pesama koje su objavljene na albumima, ali ima i pesama koje nisu objavljivane. Podeljena je u cikluse, prvo idu pesme koje su bile na albumima, od albuma `Ovde`, preko `Trilogije`, `Uzbune`, pa neke pesme koje su snimili drugi `Ju grupa`, Pavle Dejanić, `Point blank`…”, rekao je Đorđević.

Knjiga sadrži i ciklus sa dječjim pjesmama, zatim “neozbiljni ciklus”, sa kako ističe, uslovno neozbiljnim pesmama, zatim ciklus koji se zove “Srbija” i koji ima najviše pjesama, kao i neke aktuelne i neke nove pjesme koje će tek da budu na novom albumu.

Đorđević navodi da knjiga sadrži brojne, vrlo ekskluzivne, do sada neobjavljene fotografije, koje su uglavnom napravljene na ostrvima manje ili više pustim, kao i iza scene.

On je dodao da je knjiga “Pusto ostrvo” izašla iz štampe krajem prošle godine, a mogla je i mnogo ranije da mu u hotelu u Parizu, osam dana nakon masakra u dvorani “Bataklan”, nisu ukrali torbu sa knjigom koja je bila pripremljena u rukopisu, pa je morao da se prisjeća pjesama.

Recenziju je pisao akademik Matija Bećković i ona je vrlo pohvalna za autora.

“Matija kaže `Bora Đorđević se na engleskom kaže Bob Dilan, a Bob Dilan na srpskom Bora Čorba. Vi odlučite da li to ime više gubi u prevodu ili orginalu.` Ako to kaže neko ko se zove Matija Bećković, onda je to više nego veliki kompliment”, rekao je Đorđević.

Bećković je u recenziji naveo i da se “o Bori Đorđeviću ne može govoriti neobavezno, ili ma koliko govorili neobavezno, ne može se tek tako preći preko njegovog bogomdanog dara i značaja u srpskoj poeziji i kulturi”.

“Bora Đorđević je napisao neke od nezaobilaznih, antologijskih pesama moderne srpske poezije, a njegova pesma ‘Pogledaj dom svoj, anđele’ postala je himna novih naraštaja. Da nije ispevao ništa drugo, ova pesma bi bila dovoljna da mu za sva vremena obezbedi mesto u vrhovima srpskog pesništva”, ocijenio je Bećković.

Promocija knjige “Pusto ostrvo” biće organizovana 14. ili 15. januara u Udruženju književnika Srbije u Beogradu.

