“The Books Of Knjige” stiže u bioskope

Humoristički sastav “The Books Of Knjige“ spremio je žestoku komediju, u kojoj nema kompromisa i praštanja!



Dugometražni film crnogorskih pajtonovaca „The Books of Knjige – Slučajevi pravde“ premijerno će biti prikazan u Beogradu 8. novembra u bioskopu Cineplexx UŠĆE Shopping Centar (20.30h). Na redovnom repertoaru bioskopa naći će se od 9. novembra, kad će biti organizovana i svečana projekcija u Novom Sadu u bioskopu Arena Cineplex (20.30h).

Ako imate slab stomak, onda se dobro pripremite za ovaj film! Buksovci su na veliko platno prenijeli živopisne likove, poput nesposobnih i korumpiranih policajaca, popa narkomana, religioznih mafijaša i nevjernih žena. Dugo publika u Srbiji nije bila u prilici da gleda komediju koja pulsira od crnog humora i koja će sigurno dobro da „protrese“ publiku u bioskopskim salama.

O „potresu velikih razmjera“ govori i Zoran Marković Zonjo, režiser filma i jedan od aktera ove urnebesne komedije: „Ovo je sigurno najbolji proizvod The Books of Knjige ikada, i sa glumačkom podrškom Kolje Pejakovića, Nebojše Glogovca, Zorana Kesića i Zenita Đozića iz originalne postave sarajevskih Nadrealista, film ‘The Books Of Knjige: Slučajevi pravde’ je nuklearna bomba koju bi i Kim Džong poželio vidjeti“.

Pored buksovaca – Veselina Gajovića, Gorana Vujovića, Aleksandara Radunovića i Zorana Markovića, koji nose glavne uloge, u filmu se pojavljuju i glumačke zvijezde sličnog senzibiliteta: Nikola Kolja Pejaković glumi glavnog negativca, Izudin Bajrović tumači načelnika policije, a tu su i Nebojša Glogovac, Zoran Kesić, Stefan Bundalo, Zenit Đozić. Glavnu žensku ulogu igra Tihana Ćulafić.

Scenario potpisuje Aleksandar Radunović Popaj, a direktor fotografije je Dalibor Tonković. Za muziku u filmu „The Books Of Knjige: Slučajevi pravde“ bio je zadužen Nemanja Nedeljković, član benda Stereo Banana iz Niša, dok dva songa pripadaju duetu sarajevskih bendova Letu štuke i Dubioza kolektiv, i mostarskom bendu Zoster.

Pogledajte trejler za film „The Books of Knjige: Slučajevi pravde“:

(B92)