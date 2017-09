Bomba iz NBA: Karmelo kod Vestbruka!

Njujork Niksi pristali su da trejduju Karmela Entonija u Oklahomu, prenio je novinar ESPN Edrijan Vojnarovski.

Kako je navedeno, Oklahoma će u suprotnom pravcu poslati Enesa Kantera, Daga Mekdermota i pik sa drafta.

New York has agreed to a deal to send Carmelo Anthony to OKC for Enes Kanter, Doug McDermott and a draft pick, league sources tell ESPN.

