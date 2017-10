Bolnica u Zvorniku: Novi direktor sjeo u fotelju uz pomoć policije

Iz drugog pokušaja komisija ministarstva zdravlja uspjela je da postavi novog direktora Zvorničke bolnice.

Jovan Okuka i zvanično je sjeo u fotelju a primopredaju je nadzirala policija, pa pobunjeni radnici nisu ni pokušali da se umiješaju. Nastavljaju sa simboličnim protestima za vrijeme pauze za ručak, a smijeneni direktor Milorad Drljević počinje pravnu borbu. Na primopredaju nije ni došao pa njega i sve ostale, Jovan Okuka poziva na pomirenje.

“Ja ne patim od toga da budem direktor. Prihvatio sam to zato što mogu to raditi ako sam mogao biti načelnik hirurgije mogu i ovo raditi. Ja još jednom kažem da svima sve opraštam. Ako neko smatra u svemu ovome da je oštećen, da je ovo da je ono, molim vas lijepo ima zakon” izjavio je Okuka.

“Ja ću svoja prava tražiti pred nadležnim sudovima ove države tako da uopšte tu dileme nemam. Ovaj koji je došao na moje mjesto već u četvrtak je počeo da obavlja funkciju direktora tako da je ta primopredaja prava fasa, posebno uz toliko policije na četvrtom spratu nije mi palo na pamet da pristustvujem toj promipredaji”, kazao je smijenjeni direktor Milorad Drljević.

A policija je u zvorničkoj bolnici prisutna od ranog jutra kada su pobunjeni radnici ponovo krenuli u kancelariju direktora. Krenuli smo da s njim održimo stručni kolegijum a on je pozvao policiju, kaže vođa pobune Zoran Komljenović kojeg je Okuka već smijenio sa mjesta zamjenika direktora.

“Znači prvi put u istoriji zvorničke bolnice direktor drži sastanak i zaključao se. Došao sam u kancelariju direktora – zaključano. Čuli smo tamo glasove, onda se stvorila policija. To je direktor, to je doktor koji privi put šalje na svoje kolege, na svoje saradnike, policiju. Koja je to poruka?”, komentarisao je Komljenović.

Komljenović kaže da zajedno sa ostalima nastavlja proteste ali da pacijenti neće ispaštati. Tačno u podne za vrijeme pauze izađu na pola sata ispred bolnice i iskažu protest i dok direktor Jovan Okuka zahvaljuje svima koji su inicirali smjenu bivšeg rukovodstva, Boračka organizacija Zvornik danas se ograđuje od tvrdnji Lazara Prodanovića da je inicijativa potekla od njih. Ogradilo se i udruženje ratnih vojnih invalida iz Milića a njihov predstavnik došao je danas na proteste da podrži pobunjene radnike.