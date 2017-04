Bolnica Trebinje dobija magnetnu rezonancu i dijalizni centar

Bolnica Trebinje u narednom periodu imaće magnetnu rezonancu, a uporedo se radi i dijalizni centar višemilionske vrijednosti, potvrdio je danas direktor ove zdravstvene ustanove Vaso Mijanović.

Mijanović je precizirao da je magnetna rezonanca već stigla u Trebinje i da se za njeno stavljanje u funkciju samo čekaju monteri iz inostranstva.

On je na sjednici Skupštine grada istakao da građani više usluge magnetne rezonance neće morati da plaćaju po 300 KM u Mostaru niti će morati u drugim centrima da čekaju po nekoliko mjeseci da bi uradili određena snimanja.

“Za ovaj vrijedan aparat bile su zainteresovane mnoge bolnice u Republici Srpskoj, ali mi smo uspjeli da ga obezbijedimo, što će mnogo značiti pacijentima naše regije, a značajno će smanjiti i njihove troškove”, rekao je Mijanović.

Govoreći o stanju u Bolnici u Trebinju, Mijanović je negirao da je zaposlio više od 50 radnika, navodeći da je riječ o svega njih 10 među kojima su stručnjaci iz drugih zdravstvenih centara.

“U mom mandatu date su tri specijalizacije, od koju je jednu dobio Trebinjac, najbolji student medicine u Beogradu. Primljena su tri ljekara na neodređeno iz Foče – kardiolog, dermatovenerolog i radiolog, jedna medicinska sestra, jedan radnik na održavanju i jedan diplomirani ekonomista – dijete poginulog borca, dok se ljekar Slobodan Prtilo vratio u Bolnicu nakon obavljanja funkcije predsjednika Skupštine grada u prethodnom periodu”, pojasnio je Mijanović.

Govoreći o smanjenju plata i dugovima koji su napravljeni, Mijanović je istakao da je u prethodnoj godini u odnosu na 2015. godinu Bolnica Trebinje dobila 400.000 KM manje od Fonda zdravstvenog osiguranja, iako je u istom periodu imala povećanje od 500 hospitalizacija i povećanje od 6.000 ambulantnih pregleda.

“Povećali smo naš obim posla za oko 13 odsto, ali zbog nedostatka sredstava u Fondu došli smo u situaciju da imamo manje para, a da više radimo”, istakao je Mijanović i naveo da su prošle godine u Bolnici imali i 200 vožnji više pacijenata u Republici Srpskoj i inostranstvu jer su od Doma zdravlja preuzeli tu obavezu.

Mijanović je naveo da je Bolnica i za liječenje van Republike Srpske opterećena za oko 80.000 KM jer se troškovi liječenja prebacuju na teret Bolnice Trebinje, napominjući da u toj zdravstvenoj ustanovi prošle godine nisu bili u mogućnosti da naplate ni usluge dijalize jer je centralni tender Fonda prekinut, te da su imali i više od 100.000 KM troškova za materijal.

On je naveo da smanjenje plata nije pogodilo pola zaposlenih, odnosno njih 146, i to one koje su od 2009. godine bili na zakonskom minimumu, niskokvalifikovane, sa srednjom stručnom spremom.

“Mjera je isključivo pogodila ljekare koji imaju pristojna primanja, kao i smjenske sestre. U narednom periodu zalagaćemo se da radnicima koji imaju veliki obim posla obezbijedimo veće koeficijente”, rekao je Mijanović.

