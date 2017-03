Bolesni tinejdžer iz Bijeljine već danas ide na pregled!

Ognjen Đokić (15) iz Bijeljine koji ima tumor na mozgu danas će biti primljen na bolničko liječenje u UKC u Banjaluci.

Njemu je, prema riječima njegove bake Nade Vojvodić, FZO prošle sedmice magnetnu spektroskopiju zakazao tek na ljeto 2018.

Vojvodićeva naglašava da ju je, nakon što je objavljena priča o njihovim mukama, kontaktirao direktor UKC.

“Čovjek je za sat vremena sredio da dobijemo uputnicu za bolničko liječenje i rekao nam da dođemo 29. marta. Ostala sam bez teksta, jer nisam vjerovala da i za nas ima nade”, kaže ona.

Podsjetimo, Vojvodićeva je za “Euroblic” ispričala da je neurohirurg iz Beograda, koji liječi njenog unuka, tražio da se pomenuti pregled obavi do maja, ali da su joj u FZO rekli da na to ne može da računa do ljeta 2018.

Iz FZO su, s druge strane, saopštili da se na magnetnu spektroskopiju u prosjeku čeka oko šest mjeseci, te da niko nije rekao da će Ognjen na pregled čekati do ljeta 2018.

(Euroblic)