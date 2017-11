Bokserski prijatelji ne zaboravljaju Marijana Beneša

“Šampione, nisi sam!” Tom mišlju vodili su se Mirko Savković, Zaim Numanović i Dzemo Basovic, kada su odlucili da dođu u posjetu Marijanu Benešu. Bokserska legenda već duže vrijeme bije bitku sa narušenim zdravljem.



Marijan teško priča, ali osmijeh je uvijek tu kada ga posjete prijatelji iz svijet boska. Obraduje se, kada vidi da ga nisu zaboravili.

“Mi moramo to poštovati i moramo to širiti. Naši nasljednici moraju da znaju ko je Marijan Beneš. Kada je u pitanju on i njegovo ime, mi iz poštovanja moramo ustati i zahvaliti mu se što je pronio slavu ove grane sporta”, kaže predsjednik Profesionalnog boskerskog saveza BiH Zaim Numanović.

Sa Zaimom je iz Sarajeva doputovao Džemo Bašovic. Jedan je od organizatora bokserskog turnira “Braća Bašović”. Nedavno je odrzan po 15.put, a ovaj su posvetili Marijanu. Htjeli su da mu pokažu da nije sam, pa je iz Sarajeva stigao i poklon, o kojem nisu htjeli da pričaju pred kamerama.

Kaže nam Džemo, rastao je uz price o Benešu, zarad kojih je zavolio boks i borilacke sportove. Želio je, kaže na neki nacin da se nađe pri ruci šampionu, ali i da mu konačno prijateljski stegne ruku.

“Ono što ja sada mogu reći da sam veoma počastvovan. On je u pravom smislu šampion. Ta njegova ljudska veličina i skromnost”, kaže Džemo Bašović iz Sarajeva.

Mirko ipak vodi glavnu riječ, tokom posjete. Dugodišnji trener “Slavije”, kao iz rukava sipa anegdote u kojima je Marijan glavni akter. Prisjeća se kada ga je u Podgorici , publika u prepunoj “Morači” dočekala stojećim ovacijama.

“Tu je bio predsjednik Milo Đukanović i zaslužni sportisti Crne Gore. Sve je to bio mlaki aplauz, čak i poneki zvižduk kada su spominjani političari. Sve do trenutka kada je ofcijalni spiker najavio “šampiona nad šampionima” na ringu. Tada se prolomio aplauz, 15 minuta je trajalo. Pola ljudi je plakalo, pola ljudi je aplaudiralo stojeći za Marijana Beneša”, rekao bokserski trener Mirko Savković.

Svojim odnosom prema sportu i ljudskim kvalitetima, Marijan je punio dvorane od Vardara pa do Triglava, nastavlja priču Savković, ne libeći se da potvrdi onu da je Marijan Benes sinonim za banjalučki boks. S “Dobićeš ti šampione i ovu rundu”, rekoše mu prijatelji za kraj. Uz obećanje, da se uskoro ponovo vide.