Bojkotuju nastavu zbog jezika

Vrata područne škole ,,Sveti Sava” u Liplju kod Zvornika danas su zaključana.

Iako je drugo polugodište počelo 16 učenika bošnjačke nacionalnosti jutros nije sjelo u klupe. Roditelji đaka nastavu su prekinuli još krajem prvog polugodišta zbog spora oko maternjeg jezika. Do daljnjeg, poručuju roditelji, učenici neće sjesti u klupe dok im se u đačke knjižice ne počne upisivati bosanski, umjesto jezika bošnjačkog naroda.

“Naša djeca će učiti bosanski jezik ili neće ići u školu, to je definitivno. Nama nije cilj da djeca ne idu, naša djeca će ići u školu ali će učiti maternji jezik”, rekao je Muharem Sinanović, predstavnik roditelja iz Liplja.

Za Radomira Petrovića, direktora Osnovne škole Sveti Sava, nema ništa sporno. Poručuje da poštuje Ustav Republike Srpske i da će to činiti i dalje.

“Tu djeca mnogo gube. Sve se preko njih, to je po mom mišljenju čista politika koja se preko djece odvija. Mi to nadoknadimo, imali smo i prošle godine da se skoro mjesec dana nije išlo u školu, pa se onda išlo svake subote, međutim nema tu kvaliteta nastave, to je samo da se broj popuni”, rekao je Radomir Petrović, direkotor Osnovne škole ,,Sveti Sava’’ Zvornik.

Preostale područne škole na području Zvornika, gdje nastavu pohađaju učenici bošnjačke nacionalnosti, danas se nisu pridružili bojkotu. Međutim, ni u njima roditelji nisu zadovoljni sadašnjim rješenjem kada je u pitanju maternji jezik.

“Jedna od opcija stoji da može doći do obustave nastave i u ovim ostalim školama. Ali ćemo prije svega pokušati da na druge načine dopremo do ljudi koji mogu donjeti odluku o ovome. Da pokušamo na taj način da rješimo problem”, rekao je Mirsad Selimović, predsjednik savjeta roditelja OŠ Desanka Maksimović Križevići.

Na sastanku predstavnika roditelja djece bošnjačke nacionalnosti dogovoreno je da nadležnim institucijama upute poziv za održavanje zajedničkog sastanka prvog februara. Ukoliko i tada ne pronađu rješenje, neki od njih prijete da će se bojkot nastave proširiti i na ostale škole.