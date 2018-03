Bojić za ATV: Mektića ima i previše u javnosti

Borislav Bojić, poslanik DNS-a u Predstavničkom domu PS BiH, gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan”, istakao je da nije dobro da se u javnosti priča o imenima organizacija i osoba koje predstavljaju bezbjednosnu prijetnju po BiH i da to ne doprinosi stabilnosti i bezbjednosti na teritoriji čitave BiH.

“Kada se govori o bezbjednosti uvijek i u pravilu ljudi koji rade u toj oblasti nisu česti gosti u medijima, a kada jesu onda treba da obezbijede prije svega da se daju one kvalitetne informacije koje će obezbijediti ljudima ono što im treba. To je sigurnost da znaju da nadležni državni organi dobro obavljaju svoj posao, da će ovdje biti mira, stabilnosti i tako dalje”, rekao je Bojić gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan”.

Bojić je naglasio i da nije upoznat sa izvještajem o bezbjednosnim prijetnjama o kojem se prethodnih dana priča u javnosti. Rekao je i da nije dobro ako je takav jedan dokument koji ima oznaku tajnosti stigao do javnosti.

“To je jako ozbiljna stvar. Za 5. april je zakazana sjednica zajedničke Komisije za odbranu i bezbjednost BiH, čiji sam član, a koja će biti, pretpostavljam, zatvorena za javnost. Na njoj će se razmatrati i ovo pitanje. Imam sasvim dovoljno vremena da se upoznam sa tom informacijom i da zauzmem stavove po tom pitanju. Takve vrste rasprava u javnosti ne doprinose bezbjednosti u Republici Srpskoj i BiH”, istakao je Bojić.

Ovo nije bio prvi put da se informacije iz dokumenata koje nose oznaku “tajno” nađu u medijima i stignu do javnosti, a da za to niko ne odgovara i ne snosi sankcije.

“Tačno se zna po zakonu šta je čija nadležnosti. Dakle, Tužilaštvo treba da pokrene postupak protiv onoga ko je zloupotrebio bilo koju vrstu javnog ovlaštenja u smislu da je informaciju koja je povjerljiva ili strogo povjerljiva pustio u javnost. Naravno da Tužilaštvo ima ogromnu odgovornost u vođenju postupaka ove vrste. Zadatak mi je da tražim informaciju od nadlažnih institucija koje će mi dostaviti informaciju na koji se način postupalo sa ovom informacijom. Ako se nije postupalo u skladu sa zakonom, moja obaveza je da to pitanje pokrenem na način kako je definisano zakonom”, istakao je Bojić.

Komentarišući medijske nastupe i rad Dragana Mektića ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH, Bojić je istakao da misli da njegovih javnih nastupa ima previše.

“Mislim da javne nastupe treba svesti na mjeru koje su neophodne za ministarstvo bezbjesnosti. Kada su u pitanju neki stavovi kao što je opremanje policije Republike Srpske, takva vrsta stavova nije kompatabilna sa onim što ja mislim. Ima tu i pozitivnih stvari kada su u pitanju tužilaštva i zahtjevi prema tužilaštvu, ali kada su u ptanju neki drugi komentari o stvarima koje nisu iz njegovo resora, to je nešto što ja ne bi tako radio. Kada izlazi u javnost to može biti maksimalno jednom godišnje ili eventualno u pola godine, a kada izađe treba da iznese onu vrstu ocjene stanja bezbjednosti u BiH koja može da zadovolji sve one ljude koji se bave pitanje bezbjednosti”, naglasio je Bojić.

Bojić je istakao da je Dragan Mektić napravio dosta štete po Republiku Srpsku za vrijeme provedeno na poziciji minista bezbjednosti u Savjetu ministara BiH svojim izjavama i stavovima.

Kada su u pitanju izmjene Zakona o krivičnom postupku, koje nisu dobile svoj epilog u Predstavničnom domu, nego su otišle na usaglašavanje, Bojić smatra da bi se kompletan postupak, zbog važnosti tog dokumenta, trebao vratiti u redovnu parlamentarnu proceduru.

Kada su tehničke izmjene Izbornog zakona BiH u pitanju Bojić je istakao:

“Poslije Ustava u demokratskoj zemlji jedan od najvažnijih propisa je Izborni zakon. Kod nas se i on predlaže po hitnoj proceduri, a to nemože tako. Izmjene i dopune takvog jednog zakona mora da ima pozitivno mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Agencije nije dala saglasnost za video nadzor na biračkim mjestima zbog zaštite ličnih podataka. Mi iz DNS-a smo za unapređenje izbornog procesa u svakom smislu kako bi se taj proces unaprijedio”, istakao je Bojić gostujući u emisiji ATV-a “Jedan na jedan”.

