Bojić napustio SDS, neće da bude odgovoran za stanje u stranci

Borislav Bojić će u buduće djelovati kao samostalni poslanik u bh. parlamentu. Rekao je to odmah nakon što je saopštio da napušta SDS, ali i Klub te stranke u Predstavničkom domu. Smatra da se partija udaljila od ideje koja se zove Srpska demokratska stranka i poručuje da neće da nosi odgovornost za stanje u SDS-u.

“Moj osnovni razlog je što ne želim da nosim odgovornost za ono do čega je dovedena SDS, ja nemam ličnih sukoba ni sa kim, sve sam to raspravio unutar stranke ne želim nikoga posebno da prozivam. Još jednom ponavljam ne želim da nosim tu vrstu odgovornost. Želim svaku sreću ljudima koji su u toj stranci, što se mene tiče ta odgovornost od danas prestaje, odgovornost je na onima koji su stranku doveli u tu poziciju” poručio je Bojić.

O imenima Bojić danas nije želio da govori. Kaže da će i ubuduće u bh. Parlamentu podržavati ono što je u interesu Republike Srpske. Dok poručuje da ima mnogo toga o čemu će govoriti i narednih nekoliko dana u SDS su iznenađeni njegovom odlukom. Lider partije kaže da nije znao da Bojić napušta SDS. Bivši predsjednik stranke kaže da je sa njim jutros razgovarao, ali da nije nagovještavao da će izaći iz SDS-a.

“Ne znam ko bi mogao reći ili pomisliti da to nije udar na stranku, ja mislim da je to veliki šamar stranci, ne znam zasto se to desilo. Ja sam bio predsjednik stranke kada je mnogo odlazilo, bivših predsjenika stranka,a dolazili su neki novi ljudi, ali moram da kažem da se nikada nisam ovako osjećao kao kad sam čuo da gospodin Bojić napušta stranku” kaže Mladen Bosić.

ATV je i ranije objavila da je Bojić upozoravao na loše stanje u odborima stranke u Krajini. Posebno je bio nezadovljan nakon posljednjeg Glavnog dbora stranke u Banjaluci. Danas je rekao da je o svemu dobro razmislio. Samo nekoliko sati prije nego što je saopštio svoju odluku, još jedan poslanik vladajuće partije u bh. parlamantu je napustio Klub. Sefer Demirović je i zvanično srušio većinu u Sarajevu, jer nakon što je istupio iz SDA, vladujući više nemaju dovoljan broj ruku za izglašavanje zakona. Demirović je istupio iz SDA nakon osipanja te stranke i napuštanja kompletnih odbora u Tuzli.

“Jedino sto je meni preostalo bilo je da u ovoj fazi istupim iz SDA i da nastavim djelovati kao nezavisni poslanik ovo malo vremena što je preostalo” kaže Demirović.

A u bh. parlamentu malo koga brine situacija, nakon što su dva poslanika istupila iz vladajućih partija. Ni do sada se, kažu, nije znalo ko je vlast, a ko opozicija.

“Ono sto mogu reći je da parlamentarna većina ne funkcioniše već odavno, tako da ništa nije dodatno zakomplikovalo situaciju” kaže predsjedavajuća u Predstavničkom doma Parlamenta BiH, Borjana Krišto.

“I do sada je ta parlamentarna većina bila na granici, vi to znate. I danas je teško zapravo utvrditi da li 21 ili 22 zavisno šta je u klubu Saveza za promjene, ali parlamentarna većina se uspostavljala od tačke do tačke dnevnog reda” kaže poslanik SDA u Predstavničkom domu, Šefik Džaferović.

A i narednih dana će sigurno biti interesantno. Bojić je rekao da ne može u nekoliko rečenica zaključiti sve ono što ga je natjeralo na odluku da napusti SDS, ali će, kaže, biti prilike da o tome govori.