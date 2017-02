Bogdanović prešao u Vašington

Hrvatski internacionalac Bojan Bogdanović karijeru će nastaviti u Vašington Vizardsima, nakon što su “Čarobnjaci” postigli dogovor sa Netsima.

Košarkaški klub Vašington Vizards realizovao je trejd sa Bruklin Netsima, pa ćemo u nastavku sezone hrvatskog reprezentativca Bojana Bogdanovića gledati u dresu “Čarobnjaka”!

Pouzdani izvori tvrde da je “razmjena” dogovorena i da će Netsi za Bojana Bogdanovića dobiti Krisa Mekoluha i Endrjua Nikolsona, kao i pik u prvoj rundi predstojećeg drafta.

Hrvatski internacionalac u tekućoj sezoni prosečno postiže 14.2 poena po meču uz 44 odsto šuta iz igre (35.7% za tri), a jasno je da bi njegovi procenti mogli da budu i bolji kada bi igrao u kvalitetnijem timu koji bi ga stavio u bolje pozicije za šutiranje.

Novi član Vašingtona priključio se Bruklin Netsima 2014. godine nakon što su dobili prava na njega tokom drafta 2011. godine.

Nets are sending Bogdanovic and Chris McCullough to the Wizards for Andrew Nicholson and a 2017 first-round pick, sources tell @TheVertical.

