Bogdanić: Radimo na poboljšanju odnosa matice sa srpskom dijasporom

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić prenio je predstavnicima srpske zajednice u Vićenci da će Vlada Srpske učiniti sve da odnosi između matice i dijaspore u Italiji budu bolji i da saradnja bude sadržajnija na obostranu korist.

Bogdanić je rekao da se to odnosni i na ostala mjesta u Evropi i svijetu u kojima žive Srbi porijeklom sa ovih prostora. On je juče u provinciji Vićenca donirao za dvije srpske škole određen broj udžbenika od prvog do devetog razreda i jedan računar sa štampačem i projektorom.

Bogdanić je objasnio da je riječ o školama u Vićenci i u Siju u kojima se nastava obavlja na srpskom jeziku i gdje zajedno uče djeca iz Republike Srpske i Srbije.

On je podsjetio da je to dogovoreno prilikom prethodne posjete sa predsjednikom Vlade Željkom Cvijanović kada su nastavnici prenijeli da im je potreban jedan broj udžbenika da bi djeca lakše mogla da uče srpski jezik.

“Smatram veoma bitnim da Ministarstvo prosvjete i kulture uspostavi tješnju saradnju sa srpskom dijasporom da bi generacije koje nisu rođene u Republici Srpskoj imale priliku da nauče srpsko pismo, istoriju, kulturu, geografiju, vjeronauku”, kaže Bogdanić.

Bogdanić je dodao da je tokom boravka sa narodnim poslanikom Igorom Žunićem u provinciji Vićenca prisustvovao i sportsko-kulturnoj manifestaciji “Đurđevdanski susreti” na poziv organizatora – Srpskog društva “Kruna” iz Sija, na kojoj je učestvovalo oko 50 ekipa koje su se takmičile u fudbalu i odbojci.

Prema njegovim riječima, jutros su prisustvovali Svetoj liturgiji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Vićenci, gdje su o položaju Srba koji tamo žive razgovarali sa sveštenikom, kao i o tome šta Vlada Srpske može da uradi za dijasporu, kako da uspostave tješnje odnose i bolju saradnju. On je dodao da je bilo riječi i o tome kako da se zainteresovanima olakša mogućnost da ulažu i razvijaju Republiku Srpsku, te da se dosta pitanja odnosilo na to kako mogu da lakše dođu do dozvola.

“Smatram da je našim ljudima nedostajalo to što nije bilo tješnje saradnje, pa su uglavnom bili oslonjeni na institucije, odnosno na Ministarstvo inostranih poslova Srbije”, ocijenio je Bogdanić.

On je istakao da predstavništva Srpske treba da rade mnogo više na uspostavljaju privredne saradnje, dok je za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH rekao da se Republika Srpska na njih ne može osloniti, ali da se nada da će i to u nekom narednom periodu bolje funkcionisati.

Bogdanić je podsjetio da su na nedavnom forumu srpske dijaspore u Švajcarskoj ljudi, koji su se ostvarili u biznisu, ali i u drugim sferama života u zemljama gdje danas žive izrazili spremnost da sve to prenesu i na ove prostore i edukuju ljude ovdje da bi uspjeli dostići nivo razvoja zemalja u kojima žive.

“Sigurno da to nije lako, ali mislim da ćemo svi zajedno mnogo više da uradimo”, istakao je Bogdanić.

(Srna, foto: Darko Hadžić, Eparhija austrijsko-švajcarska)