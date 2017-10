Bogdanić: Opšta bolnica Zvornik mora da radi i funkcioniše!

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je danas u Novom Gradu da Opšta bolnica Zvornik mora da radi i funkcioniše, te da svi treba da izvršavaju svoje obaveze.

Bogdanić je rekao da je to u interesu svih zdravstvenih radnika te bolnice, uključujući one koji su proteklih dana protestovali, ali i one koji su sve vrijeme radili i činili da ta ustanova funkcioniše.

“Vlada će u narednom periodu sigurno donositi odluke u korist zdravstvenih radnika zvorničke bolnice, a posebno građana zvorničke regije koji imaju potrebu za zdravstvenim uslugama i kojima je bitno da bolnica radi u punom kapacitetu”, rekao je Bogdanić novinarima.

On je napomenuo da se u tom smislu predsjednik Srpske danas sastao sa gradonačelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem i grupom ljekara koji su proteklih dana protestovali zbog odluke Vlade da imenuje vršioca dužnosti direktora u toj bolnici.

“Na neki način bolje smo se upoznali sa situacijom”, rekao je Bogdanić i dodao da će u narednom periodu biti rješavana kadrovska pitanja u toj bolnici, i da to nikako ne smije biti razlog za dobro ili loše funkcionisanje zdravstvene zaštite.

Hirurg u Opštoj bolnici Zvornik Goran Bjeković izjavio je danas u Banjaluci da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uvažio argumente ljekara ove bolnice i da bi u naredenih nekoliko dana trebalo da bude pronađen kompromis i riješeni problemi u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

(Srna)