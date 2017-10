Bogdanić: Nije dogovorena smjena v.d. direktora Bolnice Zvornik

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je da novoimenovani vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice Zvornik Jovan Okuka ima zadatak da stabilizuje stanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi, koju je napustio određeni broj ljekara, a ukoliko to ne uspije u određenom periodu, biće traženo novo rješenje.

“U slučaju neuspjeha tražićemo novo rješenje vođeni time da su zdravstveni radnici i osiguranici najbitniji, a da je svaki pojedinac promjenjiv”, rekao je Bogdanić novinarima u Banjaluci.

On je ponovio da je na nedavnom sastanku ljekara Opšte bolnice Zvornik i predsjednika Srpske Milorada Dodika dogovoreno da ta zdravstvena ustanova mora da funkcioniše i da svi obavljaju svoje radne zadatke, a da će kadrovsku politiku voditi Vlada Republike Srpske.

On kaže da nije sproveden konkurs za izbor direktora Opšte bolnice Zvornik, već da je na tu funkciju imenovan vršilac dužnosti.

“Ako ste mislili da ćemo ga danas smijeniti, to se neće desiti, nije takav bio dogovor…U narednom periodu ćemo procjeniti šta je najbolje za zdravstvene radnike i za osiguranike, odnosno stanovnike regije Zvornik”, rekao je Bogdanić.

Govoreći o Klinici za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci, koja bi u novembru trebalo da se preseli na novu lokaciju na Paprikovcu, Bogdanić navodi da ne zna datum preseljenja jer to zavisi od procedure izdavanja privremene upotrebne dozvole.

Ukoliko se to ne desi do kraja novembra, kaže Bogdanić, onda će to biti prva ili druga sedmica decembra.

(Srna)