Bogdan Bogdanović i zvanično ‘Kralj’!

Bogdan Bogdanović i zvanično je postao novi igrač Sakramento Kingsa.

Reprezentativac Srbije je u društvu Vlada Divca, generalnog menadžera franšize iz Kalifornije, u Las Vegasu potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 27 miliona dolara, što je apsolutni rekord kada su novajlije u najjačoj ligi svijeta u pitanju.

“I zvanično sam ‘kralj. Ne mogu da dočekam da sezona počne”, kratko je Bogdan napisao na Tviteru.

Officially a KING!!

Cant wait for the season to start! ✌️ pic.twitter.com/IAz8zKX4AX

— Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) July 13, 2017