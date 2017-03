Blokiran račun OC “Jahorina”

Kad podvuku crtu, U OC “Jahorina“ kažu da uspješna zimska sezona i 200 hiljada noćenja na planini neće biti dovoljno da pokriju debeli minus.

Baš zbog minusa od 1,9 miliona maraka, Investiciono-razvojna banka im je, pred kraj zimske sezone, blokirala račun, pa u OC nisu sigurni kako će dalje poslovati.

“Mi u narednim mjesecima, u hotelu Bistrica imamo potvrđenih 20 hiljada noćenja, tako da je nemoguće servisirati boravak gostiju bez uslova za rad, a mi to u ovom trenutku nemamo”, kaže Dragan Sokolović, direktor marketinga u OC “Jahorina”.

Zato od Vlade i IRB-a očekuju deblokadu računa, ali o tome na Trgu Republike niko ne želi da govori. ATV je još prije tri dana poslala pitanja resornom ministarstvu, ali odgovora nema. Mnoge na planini to ne iznenađuje, jer kažu da ni posljednja posjeta ministra Predraga Gluhakovića nije izrodila nikakvo rješenje.

U Turističkoj organizaciji tvrde da je, bez obzira na sve probleme, sezona bila dobra. U to su se uvjerili i instruktori skijanja.

“Da smo možda jedno od rijetkih skijališta u Evropi koje nema vještačko osnježavanja, zainteresovanost ljudi i pohađanja kurseva skijanja je bila odlična”, istile Miloš Granzov, ski instruktor.

“Zadovoljni smo 105 dana skijanja do sada, dobra je bila i posjeta, ne toliko dobra koliko smo mogli izvući sve to, ali u odnosu na posljednje dvije godine koje su bile lošije sezona je bila dobra“, rekla je Branka Spasojević, direktor TO Grada Istočno Sarajevo.

I u OC kažu da mogu bolje, ali samo uz reorganizaciju preduzeća. A do toga ne mogu bez resornog ministarstva odluke Vlade koji, za sada, mudro ćute.