Blokirali Adiko banku u Sarajevu

Prava drama jutros u centru Sarajeva. Članovi Udruženja “Švajcarac ušli su i blokirali poslovnicu “Adiko” banke.

Na ulazu je došlo do naguravanja sa obezbjeđenjem, a jednoj ženi je i pozlilo, pa je intervenisala i hitna pomoć. Korisnici kredita kažu da su željeli da još jednom ukažu na probleme građana u Federaciji koji još nisu riješili spor sa nekadašnjom “Hipo” bankom.

“Danas je 30 doborovoljaca trebalo da uđe u banku i da počne štrajk glađu i ne bi izašli iz te banke, samo bi ih mrtve mogli iznijeti. Mi ćemo ući u banke na svoj način, narednih dana. kako ćemo to uraditi, da li ćemo ući do nove godine, iza nove godine, to će ostati među nama”, rekao je Kemal Duraković, predsjednik Udruženja “Švajcarac BiH”

Članovi Udruženja Švajcarac u Federaciji još čekaju zakon koji bi omogućio konverziju kredita u konvertibilne marke. Dogovorom sa nekadašnjom “Hipo”, danas “Adiko” bankon, većina korisnika kredita u Srpskoj, otpisom 30, odnosno 50 odsto duga riješila je problem, ali oni koji na to nisu pristali, podršku Sarajlijama dali su ispred sjedišta “Adiko” banke u Banjaluci. U mnogo mirnijoj atmosferi, na šaleterima su uplaćivali rate u apoenima od pet i deset feninga.

“Olakšice koje oni nude, nisu olakšice. Takve olakišce ne bih ni njima poželio. Te olakšice nisu uopšte dobre i ne mogu meni pomoći u mom problemu. Druga stvar, kroz olakšice, moram potpisati da se odričem tužbe”, rekao je Denis Srdić.

“Ja sam sa bankom imao pregovore, po pitanju konverzije i ti su pregovori bili odboreni od strane banke, i krenuli smo u realizaciju, potpsivanje aneksa i nakon tri mjeseca iz banke su mi javili da su oni odjednom odustali od procesa konverzije i olakšica”, rekao je Darko Todić.

Iz Adiko banke poručuju da su i dalje otvoreni za sve vrste sporazuma s klijentima i podsjećaju da su brojku od 12 hiljada kredita u švajcarcu sveli na 700. Za dešavanja u Sarajevu, odgovrnost, tvdre, snosi predsjednik Udruženja “Švajcarac”, Kemal Duraković, koji, kako kažu, zloupotrebljava članove Udruženja zarad svojih ličnih interesa.

Menadžment banke je tokom proteklih mjeseci, u više navrata imao susrete sa predsjednikom Udruženja, s ciljem rješavanja ovog pitanja. Ti razgovori nisu, nažalost, urodili plodom, jer većina članova Udruženja nije podržala prijedloge rukovodstva udruženja. Predsjednik Udruženja g. Duraković krije dopise Banke upućene udruženju i sa našim stavovima ne upoznaje sve članove udruženja.

Iz Adiko banke poručuju da takva vrsta protesta nikome neće pomoći i da su, što se Federacije tiče, napravili grešku što su, uopšte, pregovarali sa Durakovićem.