Blajburg: Stigli ministri iz Hrvatske, mnogo policije i zabrana prodaje alkohola!

Hrvatska i ove godine u Blajburgu obilježava godišnjicu stradanja ustaških vojnika na kraju Drugog svjetskog rata. U Blajburgu su i tri ministra hrvatske Vlade.

Austrijske vlasti očekuju da će na komemoraciji učestvovati oko 15.000 ljudi.

Program komemoracije počeo je u 11 sati molitvom kod hrvatskog groba na mjesnom groblju u Lojbaher feldu, nakon čega je krenula kolona prema Blajburškom polju na kojem u 12 sati počinje službeni deo.

Zagrebački “Indeks“ piše da su njihovi reporteri na putu do Blajburga vidjeli trojicu ministara iz hrvatske vlade – Kujundžića, Kuščevića i Medveda, a da će tamo biti i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Osim toga, oni navode da u Blajburgu ima mnogo policije, da se ne prodaje alkoholol, pa ga građani piju krišom, jedu kobasice i piju koka-kolu.

“Indeks“ takođe ističe da je zbog skupa tokom dana bila velika gužva na granici između Austrije i Slovenije.

Good morning from Unter Loibach graveyard. The official #Bleiburg commemoration is about to begin. There are pilgrims, a heavy police & private security presence, plus a chopper flying overhead. MPs from Croatia & Bosnia are here. Some 159-200 gathering for ounterprotest 3km away pic.twitter.com/SFvKehGMYX

— Valerie Hopkins (@VALERIEin140) May 12, 2018