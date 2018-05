Blajburg: Policija više neće zatvarati oči pred ustaškim obilježjima

Austrijske vlasti od ove godine oštro će kažnjavati upotrebu ustaških obilježja na komemoraciji u Blajburgu, a mogući su i skupovi antifašista, navode austrijski portali.

Sedam dana prije komemoracije ustašama i drugim saradnicima nacista u Blajburgu, austrijska javnost i političari žele da ekstremizam bude spriječen.

Koruški premijer Peter Kajzer, iz Socijaldemokratske stranke Austrije, upozorava da se mora obezbijediti poštovanje zakonske zabrane isticanja nacističkih simbola i brzo reagovati ako to bude prekršeno.

On je zatražio da vlada u Zakon o zabrani isticanja fašističkih i nacističkih simbola uključi i obilježja ustaškog režima.

Austrijski zakon trenutno važi samo za austrijsku nacionalsocijalističku prošlost.

Ugledni njemački novinar Norbert Mapes-Nidajk smatra da i danas postoje zakonske osnove za oštro reagovanje u slučaju isticanja ustaških simbola.

“Sve zavisi od toga prema kakvim uputstvima postupaju policajci. Do sada su zatvarali oba oka. Ove godine to više neće činiti”, najavljuje on.

Pred sudom u Klagenfurtu trenutno se vodi proces protiv šezedesetdevetogodišnjeg Hrvata koji je prošle godine na komemoraciji u Blajburgu koristio nacistički pozdrav.

U gradu Blajburgu, koji se nalazi oko pet kilometara od mjesta komemoracije, službeno ignorišu skup, koji se često pretvara u ustaški pir.

Sve priče u vezi sa ovim događajem bacile su loše svjetlo ne samo na grad Blajburg, već i na austrijsku saveznu pokrajinu Korušku, tvrde lokalni političari.

NJima, kako kažu, ne smeta što ljudi dolaze da odaju počast žrtvama i na misu.

Međutim, problem je politička dimenzija skupa i to što dolaze simpatizeri ustaškog režima iz različitih zemalja, a takvu vrstu “turizma” Austrijanci ne žele.

