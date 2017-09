Biznismen iz revolta polio benzinom i zapalio svoj porše

Škoda BiH održala "KODIAQ Off Road Drive 2017."

Božidar Filipović (53), biznimen i nekadašnji bokser, zapalio je svoj skupoceni “porše kajen” revoltiran time što su mu iz “Parking servisa” odnijeli terenac i pritom ga oštetili!

Čovjek nije više mogao da trpi nepravdu, a pošto mu je pukao film, iz očaja je benzinom polio skupoceni automobil, a potom ga zapalio.

Filipović, koji je, inače, porijeklom iz Crne Gore, kazao je da je tim radikalnim potezom želio da skrene pažnju na sebe i zbog toga što je ponovo odbijen za srpsko državljanstvo, iako u Srbiji živi već 42 godine, zbog čega nema dokumenta i ne može da raspolaže svojim višemilionskim iznosnom u evrima, koje ima na računu.

Krvario sam za Srbiju

“Za Srbiju sam krvario na frontu, imao sam osam operacija, ovdje sam i vojsku služio i sada moj život po nekome ne vrijedi ničemu. Sve su mi oteli, bacali su mi bombe na kuću, a sad su mi uzeli i auto. Faktički ga ukrali i slupali. Pošto sam ja sad niko u ovoj zemlji, ne treba mi ni ovaj auto, nema svrhe da postoji. Molim predsjednika da me primi da mu kažem šta imam, a ako ne isteram pravdu spaliću i sebe”, zaključio je Filipović.

Za to, kako tvrdi, sumnja da je odgovorni ljudi iz vladajuće Srpske napredne stranke, čija je meta već duže vrijeme, jer je bio blizak sa Demokratskom strankom.

On navodi da ime sve podatke o tome kome je supruga gradskog menadžera Beograda Gorana Vesića pozajmljivala novac na kamatu.

“Za Vesićevu ženu imam svaki papir kome je dala pare na kamatu”, poručio je on.

Filipović je direktno prozvao i aktuelnog ministra unutrašnjih poslova Srbije.

“A Stefanović… to ćemo tek da vidimo gdje igra tenis. U ponedeljak sam sebe spaljujem, a Stefanović mora da odgovori zašto sam to uradio. Moj sin je pravnik i nije kupio diplomu kao Nebojša Stefanović”, rekao je ogorčeni vlasnik oštećenog automobila.

Takođe on se oštro osvrnuo i na vlasnika TV Pink.

“A Željko Mitrović je najveći peder na planeti”, naveo je Filipović.

Takođe, on tvrdi da mu je automobil odnijet po nalogu policajca iz PS Voždovac, koji je to uradio na zahtjev nekoga iz SNS, kao i da mu je nožem izbušio gume na tom vozilu.

“U ponedeljak oko 12 sati iz beogradskog naselja Medaković odnesen je moj automobil, sa mjesta gdje je parkiranje dozvoljeno, a na poziv jednog policajca, što je u MUP-u poznato. To je urađeno nelegalno jer ‘Parking servis’ nema papir da sam nepropisno parkirao, kao ni policija. Potvrdili su mi da o tome nemaju ni zapisnik ni fotografije. Igrom slučaja, kada su nosili auto slikala je jedna prolaznica koja je to objavila na društvenim mrežama, kako bi vlasnik prepoznao automobil i znao o čemu se radi, da nije ukraden… Bilo joj je čudno to što je automobil odnijet sa regularnog parking mjesta”, priča Filipović.

Ne mogu da naplatim štetu

On dodaje da je nestručnim rukovanjem njegov “porše” oštećen i da zbog načina na koji se to odvijalo sve nije mogao da naplati štetu jer su “Parking servis” i policija prebacivali odgovornost jedni na druge.

“Nosio ga je veliki ‘pauk’, kamion, i kada su ga podizali, svu krošnju od drveta ispod kog je bio parkiran su uništili. Auto je izgreban po krovu i drugim dijelovima karoserije, a ima i druga oštećenja. Ja sam za taj auto platio 40.000 evra PDV-a. Kupljen je regularno, a platio ga svojevremeno preko 170.000 evra pošto je riječ o najsnažnijoj verziji sa bogatom dodatnom opremom”, navodi Filipović.

On je u utorak uveče preuzeo svoj “porše kajen” sa parkirališta “Parking servisa” “Ada Ciganlija” i potom odvezao do deponije u Vinči, gdje ga je polio benzinom i zapalio.

U JKP “Parking servis” nismo dobili odgovore na pitanja koja smo im uputili ovim povodom.

Ne daju mu državljanstvo

Božidara je potreslo i to što, kako kaže, iako u Beogradu živi 42 godine, i dalje nema državljanstvo.

– Ja sam sada za zvanični Beograd nepoželjan. Nemam državljanstvo, ponovo sam odbijen, imam srpski matični broj, a nemam ličnu kartu i moram da napuštam Srbiju – ogorčen je Božidar.

