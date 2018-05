Biznis forum na Jahorini: U fokusu borba protiv korupcije i sive ekonomije

Čubrilović: Srpska ima izrađene planove i programe do 2030. godine

Ekonomska saradnja je jedino rješenje za bolji život građana, a za to nam je potreban dijalog, glavna je poruka sa Trećeg Jahorina ekonomskog foruma.

Zemlje Zapadnog Balkana imaju iste ili slične probleme, a male su da se same uhvate u koštac s njima, zato je potrebno preuzimati dobre recepte i početi ih što prije primjenjivati.

“Preuzmimo nešto što već funkcioniše, pomozimo jedni drugima u regionu, i mislim da to može biti jedna od ključnih poruka ovog Foruma“, rekao je Saša Grabovac, predsjednik organizacionog odbora Jahorina ekonomski forum 2018.

Razviti infrastukturu, ukloniti carinske, ali prije svega političke barijere koje su najčešće kamen spoticanja za ekonomski razvoj, prioriteti su na kojima političari trebaju još dosta da rade, kaže predsjednik RS. Milorad Dodik. Pohvalio se da je u Srpskoj domaći proizvod dostigao i do 10 milijardi, uvoz je pokriven sa rekordnih 80 odsto izvoza, čime se kontroliše i politika zaduženja. Nagovještava predsjednik i veće plate.

“Ići ćemo u rebalans budžeta na više, krajem ovog mjeseca, za gotovo 5 odsto, što govori da se krećemo dobro, da svi makroekonomski pokazatelji da situacija napreduje i da je sve bolja, ali to nije dovoljno, ljudi trebaju da osjete bolji život, bolje plate, bolje penzije, ukupan bolji ambijent“, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Sa konstatacijama predsjednika RS saglasni su i gosti.Premijerka Srbije Ana Brnabić poručuje da se iz prošlosti treba uzeti samo ono što je dobro.A to su, kada je Srbija u pitanju, dobri i neraskidiv odnosi sa RS, koje se manifestuju na cijelu BiH.

“Fascinantan podatak da je izvoz iz Srbiju u BiH veći, nego ukupan izvoz iz Srbije za Kinu, SAD, Rusiju, to su oni potencijhali koje mi imamo jedne sa drugima, to je ono što nam naša prošlost donosi, to je pozitivna uloga naše prošlosti“, istakla je Ana Brnabić, predsjednik Vlade Srbije.

Na planinu je stigao i i hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović.Što se njega tiče politika prošlosti mora da se pretvori u politiku budućnosti i odmah će biti bolje.I još malo da se riješi putna infrastruktura.

“Zato sam ja zagovornik, hajmo mi graditi isključivo što možemo, što isključivo mi možemo odlučivati danas, pa da onda jednostavno izgradimo tu mrežu, koja će dominantno rasteretiti ono što je bila kočnica da kvalitetnije putujemo kroz svaki dio BiH“, rekao je Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Paneli su prilika da se kroz dijalog otvoreno govori o problemima, ali i o ponuđenim rješenjima. Zato privrednici rado posjećuju ekonomske forume.

“Ovaj Forum je za mene dobra prilika da se privrednici, političari i drugi, kao što je bankarstvo i finansjeri nađu na jednom mjestu, da se čujemo i mislim da je jako važno da ima privrednih, konkretnih tema“, navodi Rajko Dukić, generalni direktor A.D. “ Boksit “ Milići.

O konkretnim temama regionalnog razvoja govoriće se i sutra. Na regionalnoj saradnji insistiraju i u Evropskoj uniji – kažu da je ekonomski prosperitet jedina ulazna karta za zemlje Zapadnog Balkana.