Biznis banjalučkog studenta: “Pokrije se kredit, a ostane i za pristojan džeparac”!

Inovativnosti, ambicija i domišljatosti, studentu DIF-a i Pravnog fakulteta, Vedranu Janjiću (21), nije nedostajalo kada je odlučio da zajedno sa svojim bratom, Ozrenom, pokrene sopstveni biznis. Riječ je o zabavnom sportu naziva, Bubble Football.

„Osnovni motiv zašto sam pokrenuo ovaj biznis jeste želja da se osamostalim, jer nisam mogao da svaki dan tražim novac od roditelja, misleći da li će oni imati i koliko, a pošto sam imao 20 godina, iskreno me bila i sramota. Sada mi je drago što sam skupio hrabrosti da realizujem ideju, i što ne zavisim ni od koga”, kaže Vedran.

Sva ulaganja svode se na troškove goriva za prevoz lopti, fleke i ljepilo, što je zaista minimalno. Kao i za svaki biznis, preporuke, odnosno dobar glas i marketing, su najpotrebniji za egzistenciju svake ideje.

„Reakcije sugrađana su veoma pozitivne, a isto tako i od osoba iz inostranstva, jer u našem gradu nema mnogo zabavnog sadržaja, a Bubble Football je pun pogodak. Nedavno sam bio na turniru u Derventi pred velikom publikom, i sad zamislite da se zajedno na tribinama smije pet hiljada ljudi, koji na taj način zaborave na sve brige i probleme koji ih muče. To je ono što me najviše ispunjava. Mjesečno bude toliko termina da mogu platiti kredit, i imati pristojan džeperac, tako da sam veoma zadovoljan”, ističe on.

Pravila su jednostavna. Mečevi se uglavnom igraju pet na pet, ili po volji, tri puta po 15 minuta. Golman ne postoji, a početni udarac se izvodi sa centra u stilu vaterpola, gdje se igrači na znak sudije zalijeću sa jednog kraja na drugi kraj terena, pokušavajući stići do lopte prije protivnika. U većini slučajeva loptu niko ne dirne, nego svi završe na podu nakon udarca. Balon pruža maksimalnu zaštitu, tako da ne postoji opasnost od povrede. Najgore što se može desiti je uganuće skočnog zgloba, što se još nije dogodilo. Nema ograničenja u podlozi na kojoj se igra, jedino je beton nepoželjan, a igra se može odvijati i na zatvorenom i otvorenom prostoru. Cijena iznosi šest maraka po osobi, plus cijena termina, a donja starosna granica igrača je deset godina. Zvanična takmičenja postoje u Engleskoj, Australiji i Americi.

„Netrepeljivost među onima koji dođu da se zabave svakako postoji, recimo dolaze ekipe koje se prije početka utakmice dogovore ko plaća turu pića ako izgube. Tada nastaje opšti haos gdje jedni ‘urlaju’ na druge, pa ruše protivnike bez trunke milosti, razrađuju taktike, pogotovo ako se radi o mlađoj generaciji i željom za dokazivanjem”, navodi Janjić, dodajući kako na svu sreću neprijatnih situacija nikada nije bilo.

Razmišlja o proširivanju Bubble Footballa i nekih drugih zabavnih sadržaja, ali bi želio da to ostane iznenađenje.

„Iskreno bih volio da još jednom doživim euforiju koju je Bubble napravio. Trenutno imam nekih drugih planova koji su prioritet, ali Banjaluka će sigurno osjetiti jos jedno osvježenje”, naglasio je on.

Ukoliko ste ljubitelji dinamičnih sportova, zabave i druženja, Bubble Football je prava vrsta rekreacije, a biranje termina i sve informacije možete pronaći na oficijelnoj Fejsbuk stranici.

(etrafika)