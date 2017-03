Bivši zamjenik Zijada Džemića potvrdio nezakonitosti na polju metrologije

Institut za metrologiju BiH ne komunicira sa entitetskim zavodima, donose pravilnike i nameću regulativu, uvode mjerače u oblastima koje nisu u njihovoj nadležnosti. Mnogi na te brojne nezakonitosti već duže vrijeme ukazuju, ali sada to priznaje čak i Mile Srdanović koji je do prije nekoliko dana bio zamjenik Zijada Džemića u Institutu za metrologiju.

Srdanović sada uvjerava i da nema nikakve logike Džemićev potez da piplmetar kao mjerač navike gledalaca proglasi mjeračem vremena.

“To uopšte nije ni mjerenje, a pogotovo ne zakonsko mjerenje. Ja sam to rekao i to ću ponoviti svaki put – to je jedna budalaština u koju smo se upustili, ničim izazvani da tako kažem, ali šta je tu je”, ocijenio je Mile Srdanović, bivši zamjenik direktora Instituta za metrologiju BiH.

Srdanović, inače kadar Saveza za promjene, tvrdi da kao drugi čovjek Instituta za metrologiju ipak nije sjedio skrštenih ruku. Kaže da je Džemića upozoravao na neregularnosti, ali uzalud.

“Jesam, unutar kuće. Jesam, naravno da sam to činio što se može… i mislio sam i nadao sam se da ćemo se iz toga izvući na jedan lijep način – kako smo se zaletjeli u to da fino i izađemo. Znači, bezbolno”, kazao je Srdanović.

I pored toga što je stvorio potpuni haos u oblasti mjerenja gledanosti, Zijad Džemić konstantno izbjegava davanje izjava. Nije ni čudo jer se u javnosti spekuliše da mu u čitavoj priči leđa čuva ministar civilnih poslova Adil Osmanović. Još prošle sedmice ministar Dragan Mektić upozorio je da iza priče o neregularnostima u mjerenju gledanosti stoji ozbiljan lobi koji kontroliše ogroman novac.

Osmanović danas potvrđuje da je upravo on kupio vrijeme Džemiću, jer je zatražio da se ponovo zatraži i njegovo mišljenje o informaciji koja je otkrila da je direktor Instituta za metrologiju na svoju ruku potpisao čak 38 podzakonskih propisa. Džemić svoje mišljenje ni nakon skoro četiri mjeseca nije dostavio Savjetu ministara.

“Pročitao sam materijal koji je ponudio kolega Šarović i samo sam rekao da treba da bude zaista dopunjen od strane agencije. Na mene niko nije vršio pritisak, ne znam ko bi vršio pritisak sa te strane”, izjavio je Adil Osmanović, ministar civilnih poslova BiH.

Sveobuhvatna informacija o kršenju zakona odavno je stigla i u pravosudne institucije. Džemić ćuti i po pitanju krivične prijave koja je protiv njega i još nekih lica podnesena prošle godine.

“Lično sam podnio krivičnu prijavu protiv kriminalne organizacije na čelu sa Safetom Oručevićem, ovim Ćaletom, Zijadom Džemićem, međutim i ta dokumentacija, već nekih devet mjeseci, mimo svih zakonskih pravila, luta od Tužilastva do Tužilastva”, rekao je Elvir Švrakić, predsjednik Ujedinjene medijske industrije.

Ni o ovom pitanju Džemić nam nije dao odgovor, a prijavljeni Safet Oručević je samo kratko poručio da su u pitanju gluposti. Da slučaj i dalje tapka u mjestu bez efekta – vidljivo je iz odgovora nadležnih tužilaštava.

Osim problema sa imenovanjem članova Savjeta Instituta, zbog čega je takođe od Savjeta ministara upozoren Zijad Džemić, ključnim bi se moglo pokazati i ko će sada biti imenovan za njegovog zamjenika. Ta funkcija u Institutu za metrologiju i dalje pripada Savezu za promjene pa bi mogla da bude i prava prilika da konačno pokažu kako se nezakonitotima može stati u kraj.