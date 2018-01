Bivši seoski učitelj želi da napravi “Teslin motor”

Usavršio sam pronalazak Nikole Tesle, tvrdi Zoran Vujinović sa Vlašića. Ovaj pronalazač, inače bivši seoski učitelj, želi da patentira takozvani “Teslin motor” – pronalazak koji će, kako tvrdi, promijeniti svijet.

Kombinacijom čudesnog motora i obnovljivih izvora kaže da nudi riješenje za globalni problem klimatskih promjena. Zajedno sa timom od 20 ljudi uskoro kreće u realizaciju neostavarenih ideja velikog Tesle.

“Jako nam je bila interesantna izjava da je to njegov najveći pronalazak u karijeri. Kad se sagleda sve, to je recimo priča koja je internacionalno predstavljena. To je globalno sad poznata priča i mi idemo sad sa tim projektom u realizaciju. Odbili smo da idemo vani to raditi. Jedan od uslova bio je da radimo ovdje u BiH i ispunjen je taj uslov tako da idemo u realizaciju tog projekta”, kaže Zoran Vujinović.

Na projektu je radio 25 godina. Hvali se da ga je prepoznao njemački “Mercedes” koji je zainteresovan za saradnju, kao i neke japanske kompanije. Razvoj i testiranje revolucionarnog motora iz Kneževa ipak košta.

“Mi od partnera tražimo 250 miliona evra za taj projekat. Znamo da su na jednom od sada atraktivnih modela – Audi Q7, samo male nijanse koštale nekoliko milijardi evra”m rekao je Vujinović

Od Vlade Srpske može da dobije samo 10 hiljada maraka. Ali samo ako se prijavi na godišnji konkurs za tehnološke inovacije. I naravno, ako pobijedi.

“Prošle godine smo imali konkurs za podršku inovatorstvu. Takođe, za podršku razvoja tehnologija. Naravno, kad ove godine budu raspisani konkursi gospodin može da se prijavi”, rekla je Biljana Vojvodić, pomoćnik ministra nauke i tehnologije u Vladi RS.

Vujinović kaže da će se prvi Teslin motor uskoro graditi u Banjaluci. Nada se da će se njegovi motori koristiti u njegovom rodnom kraju Donjim Korićanima na Vlašiću – i to na još neizgrađenoj Eko-zoni. Vujinović je, inače, generalni menadžer futurističkog projekta i poveznica između turskih investitora i nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.