Bivši kapiten Srbije stiže u Partizan!

Novi-stari centar KK Partizan NIS trebalo bi da postane Nenad Krstić (33, 211 cm) koji se oporavio od teške povrede i spreman je za povratak na teren.

Košarkaški klub Partizan NIS uskoro bi trebalo da ozvaniči saradnju sa svojim bivšim igračem i bivšim kapitenom reprezentacije Srbije koji je spreman da se vrati na teren.

Nadali se u se navijači Partizana da će neko od bivših igrača u nastavku sezone ponovo zaigrati u crno-bijelom dresu i pomoći klubu da se izbori sa velikim problemima, a izgleda da su konačno dočekali lijepe vijesti.

Ekskluzivnu vest lansirao je novinar “Večernjih Novosti” Đorđe Matić koji je prije samo nekoliko dana najavio da će crno-bijeli dovesti Džamonta Gordona na probu.

Partizan close to sign Nenad Krstić! More at novosti.rs

— Đorđe Matić (@DjordjeMatic) January 19, 2017