Bivši fudbaler počinio samoubistvo

Tragedija se dogodila u ponedjeljak uveče, a tijelo nesrećnog mladića je pronašao njegov mlađi brat i pozvao majku.

Bivši fudbaler Dragan Milošević (22), objesio se od vrata svoje sobe na Novom Beogradu, gdje je živio sa majkom i braćom.

“Našla sam sina obješenog kablom o kvaku u pomoćnoj prostoriji. Odmah sam pozvala policiju i 20 minuta mu davala vještačko disanje, ali bezuspešno. Moj sin više nije živ, ali želim da pošaljem poruku svim roditeljima da vide kakve se stvari sve dešavaju”, priča Dragana Jovičević, majka nastradalog, prenosi Telegraf.

Ona tvrdi da je motiv samoubistva batinanje koje je Dragan pretrpio u rodnom Kraljevu.

“Pretukli su ga stariji muškarci, on je tada imao 18 godina. Sve se odigralo u kladionici, i zbog toga jer su mislili da Dragan nekome otkriva njihove planove. Sve je zabilježeno i snimkom, ali se on u jednom trenutku prekida, pa se sumnja da je došlo do pokušaja silovanja. Sve je prijavljeno policiji, ali se moj sin se od tada nije oporavio”, kazala je Dragana.

(Novosti)