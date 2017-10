Bivši britanski premijer silovao dječake?

Bivši britanski premijer Edvard Hit, da je danas živ, bio bi priveden na ispitivanje zbog optužbi da je seksualno zlostavljao dječake, saopštila je britanska policija poslije dvogodišnje istrage.

Hit, premijer od 1970. do 1974, preminuo je prije dvanaest godina, a policija bi ga ispitivala zbog sedam optužnica, uključujući silovanje 11-godišnjeg dječaka.

Optužbe obuhvataju period od 1956. do 1992. godine, navela je policija okruga Viltšir koja vodi državnu istragu, prenose britanski mediji. Protiv njega je prijave podiglo 40 ljudi, od čega je 19 slučajeva odbačeno, a tri podnosioca su odustala. U deset drugih slučajeva optužbe je podigla treća strana, a tri su podnijele anonimne osobe. On je 1974. godine izgubio izbore, a zatim i lidersko mjesto u Konzervativnoj stranci koje je preuzela Margaret Tačer. Poslanik je bio do 2001, a 2005. je preminuo u 89. godini. Hit je u Drugom svjetskom ratu bio oficir artiljerije, a mnogi su ga smatrali veoma povučenom, čudnom, razdražljivim i nedruštvenom osobom.

Bio je strastveni ljubitelj muzike, a istakao se i kao dobar jedriličar, pa je jednom kao skiper britanskog tima, dok je bio premijer, pobijedio na Admirals kupu, petodnevnoj trci između južne Engleske i Irske. Velika Britanija posljednjih je godina pogođena nizom skandala u vezi sa zlostavljanjem djece, a najistaknutiji je slučaj preminulog televizijskog i radijskog voditelja Bi-bi-sija Džimija Savila.

