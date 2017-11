Bivši ambasador BiH u Belgiji Draško Aćimović pridružio se SDP-u

Nakon što je podnio ostavku na mjesto ambasadora BiH u Kraljevini Belgiji, Draško Aćimović pristupio je Socijaldemokratskoj partiji (SDP) BiH.



Predsjednik Glavnog odbora SDP-a Saša Magazinović kazao je da ga je Aćimović impresionirao svojom posvećenošću poslu koji obavlja te da je više nego jasno u razgovorima on iznosio frustraciju zbog sporosti reformi u BiH.

“Radi se o čovjeku kojeg interesuju budućnost i napredak. Naši razgovori o politici uvijek su govorili da vjerujemo u iste stvari i dijelimo istu viziju BiH, odnosno SDP-ovu viziju BiH”, kazao je Magazinović.

On je rekao da je SDP u posljednjih nekoliko dana poslao jasnu poruku da naredna Vlada Republike Srpske neće moći biti formirana bez SDP-a. Kako kaže, Aćimović i drugi ljudi su jedan od razloga za takvu samouvjerenost.

Javnosti se obratio i Aćimović koji je kazao da je došlo vrijeme za nove politike, odnosno za politike razgovora, kompromisa, tolerancije i dogovora, koje će biti suprotstavljene politikama straha, mrženje, ucjena i prijetnji.

“Znam da je u BiH najlakše biti protiv nekoga i reći da je ‘onaj tamo’ lošiji nego mi ovdje. Mi ljude nećemo dijeliti na one koji su ‘tamo’ ili ‘ovdje’. Mi ćemo ljude dijeliti na one koji ruše i one koji grade. One koji žive u prošlost i one koji žive u budućnosti”, rekao je Aćimović.

Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić kazao je kako SDP ima u planu da promoviše Aćimovića u potpredsjednika stranke, odnosno jednog od potpredsjednika iz RS.

Ambasador BiH u Kraljevini Belgiji Draško Aćimović podnio je ostavku na tu funkciju, a u pismu upućenom Predsjedništvu BiH naveo je da se želi aktivnije uključiti u politički život naše zemlje.

U pismu je istakao kako je više mjeseci razmišljao i analizirao cjelokupnu situaciju, ali i činjenicu da se već duže vrijeme Bosna i Hercegovina nalazi, kako u političkoj, tako i u ekonomskoj krizi.

