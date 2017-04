Biskup Komarica: Hrvatski entitet koji bi ličio na RS bio bi sramota

Franjo Komarica u uskršnjem intervjuu za “Anadoliju” čestitao je Uskrs svim hrišćanima, naglašavajući kako je to najveći hrišćanski praznik, istovremeno je prokomentarisao i političku i ekonomsku situaciju u BiH.



On kaže da političari u BiH, napominjući da ne želi nikoga da uvrijedi, trajno pokazuju svoje pravo lice i dodaje da vjeruje da čuju vapaje ljudi.

– Ja imam svoje mišljenje i o političarima domaćim, ali ovdje glavnu riječ imaju stranci. Oni trebaju ovakve političare – rekao je, između ostalog, Komarica.

On je prekomentarisao i težnje za hrvatskim entitetom u BiH, koji se zagovara kao rješenje za Hrvate u BiH.

– Nije mi dovoljno poznato šta to znači entitet. Ako je entitet i hrvatski sličan entitetu RS ili sada Federaciji BiH, onda, šta će nam to. Entitet RS znači da nema, ne postoje drugi narodi, članovi druge partije, nego samo moje, jer sam ja gospodin Bog ovdje u ovom entitetu. Kakva je to onda država? Kakva je to lakrdija od države? To će biti samo strašna sramota za Hrvate i tobože taj hrvatski entitet, ako je to isto. Ovdje bez uvažavanja temeljnih ljudskih prava, odnosno ljudskog dostojanstva i prava svakog čovjeka na vlastiti identitet i na sva osnovna ljudska prava i slobode, među kojima je takođe pravo na rodno mesto, nema države. To je apsurdna država. Takve države, koliko ja znam, nema nigdje u Evropi – smatra Komarica.

Banjalučki biskup je ljut i razočaran ponašanjem građana BiH koji se ne bore za svoju zemlju, već iz nje odlaze:

-Biće ovdje ljudi, Kineza ili Afrikanaca, ne moraju biti domaći, ako se njima ne sviđa domovina, što je nenormalno. Meni se rugaju stranci kada im to kažem. Oni kažu, mi smo bili u Afganistanu, za kakve gudure, za kakve stijene, nema travke, nema drveta, a tamo se ljudi bore i ne daju svoje. Ginu, jedna generacija, drugi. Ne daju. I onda meni kažu: Bog vam je dao toliko toga, a vi ništa. Bježite iz svoje zemlje. Šta se to dogodilo sa vama? Kakav je to crv ušao u vaš identitet? Da normalan čovjek prezire svoju kolijevku, svoje rodno mesto – dodaje on.

