Birač dobio Ukio banku pred bijeljinskim sudom!

Fabrika glinice „Birač“ u stečaju dobila je milionski spor protiv litvanske Ukio banke. Slučaj je zatvorio bijeljinski Okružni privredni sud presudom da potraživanje Ukio banke od 155 milona maraka nije osnovano.

Zbog istog tog potraživanja zvornički Osnovni sud blokirao je račune “Alumine”, ćerke firme fabrike glinice u stečaju. I dok iz Ukio banke najavljuju žalbu, uprava “Alumine” odmah je pisala Osnovnom sudu tražeći hitnu deblokadu računa.

“Ono što je činjenica, a koja je i potvrđena ovom presudom iz Okružnog privrednog suda u Bijeljini jeste da potraživanja od tih 155 miliona maraka ne postoje”, rekoa je Vladimir Milošević, pravni zastupnik “Alumine” Zvornik.

“Moram da se konstatujem sa klijentom, riječ je o Ukio banci koja je takođe u stečaju u Litvaniji i ima svoje stečajne organe. Pretpostavljam da će oni dati nalog da izjavimo žalbu”, izjavio je Aleksandar Sajić, pravni zastupnik Ukio banke.

Blokada računa Alumine traje 12 dana. U slučaju da tako i ostane, radnici ponovo prijete ulicom, a uprava uveliko smišlja šta će dalje. Kažu da je trenutno u opticaju ogromna količina lužine koja u slučaju prekida proizvodnje može prouzrokovati ekološku katastrofu, jer bi sav materijal krenuo prema Drini. Tvrde da još sutra mogu da rade po starom, sve poslije toga je veliki rizik.

” Ljudi još uvijek misle ajde nešto će se desiti, oni će nešto smisliti. Nemamo više šta smisliti. Lužina nam ne dolazi, stopirana je iz Rumunije i iz Mađarske, u Boksitu su prestali da voze. Mi dalje materijala za proizvodni proces nemamo”, rekao je Milorad Motika, predsjednik UO “Alumine”.

“Kad je nešto što je bilo pod sumnjom sad više nije pod sumnjom nego je postalo jasno da nema razloga da bude blokiran račun “Alumine”. To onda izaziva nova ogorčenja među radnicima i novi revolt”, kaže Radenko Smiljanić, sindikalna organizacija “Alumina” Zvornik.

I dok odbrana Ukio banke tvrdi da spor sa fabrikom glinice nema nikakve veze sa sporom između fočanskog “Pavgorda” i “Alumine” zbog presude likuje i resorni ministar.

“Ova potraživanja nisu osnovana ili potraživanja koja su bila predmet spora nisu osnovana i da su na ovaj način, da smo sada na putu da se trajno mogu zaštititi interesi “Alumine”, rekao je Petar Đokić, ministar indrustrije u Vladi RS.

“I to sve zaslugom mog pravnog tima”, iz Banjaluke poručuje Vitomir Popović. Bez obzira na te tvrdnje, Upravni odbor “Alumine” mu je prije šest dana otkazao punomoć, uz obrazloženje da je bilo nekih propusta u radu.

Popović tvrdi da nije i da je najzaslužniji što je “Birač” dobio “Ukio banku”. U pozadini su, kaže, neviđeni pritisci na njihov rad. O imenima će, ipak, tek za nekoliko dana.

“Rekao sam da su vršeni pritisci sa najvišeg nivoa i sa lokalnog nivoa. U vezi “Alumine” i u vezi “Birača”, kađe Vitomir Popović,bivši glavni konsultant pravno-ekspertskog tima fabrike glinice “Birač” u stečaju.

Na pitanje kada je primio prijetnje Popović je odgovorio: “Nemojte sada molim vas. Nemate razloga da me ispitujete. Nisam ja neko ko je naivan i ko odgovara na… ne možete me isprovocirati, nema ni potrebe. Pritisci leže u pozadini zahtjeva da se smjeni kompletan pravni tim zbog toga što nije prihvatao to što se od nas tražilo. A to je da se umjesto 154 miliona prizna pola, a pola je 80 miliona, a vidjeli ste presudom nema više ni 80. Šta ćemo sada? “.

Pravni tim Ukio banke ima rok od 15 dana da uloži žalbu na presudu Višem privrednom sudu u Banjaluci. Iz zvorničkog Osnovnog suda nedavno su rekli da od deblokade računa nema ništa. Na pitanje ATV-a da li će se to dogoditi nakon današnje presude nisu odgovorili.