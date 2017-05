Bilećki odbornici od sjednice opet napravili cirkus

Borba za fotelje nastavlja se i u bilećkoj skupštini. I ovaj put iz te hercegovačke opštine dolaze u najmanju ruku – živopisne scene.

Bilećko pozorište ponovo radi. U četvrtoj epizodi ove sezone glavni akteri su načelnik Miljan Aleksić i Šešeljev radikal Dražen Dunđer.

Više puta je napuštao skupštinsko zasjedanje, ali opet bi se vraćao i reagovao na prozivke Dražena Dunđera. Miljan Aleksic spas vidi u zakonu, jer se ovome, kaže, mora stati u kraj.

“Sve je u jednom čovjeku, nije u meni, ja se čak i ne pojavljujem tu, da nije nekih laži i prozivki. Sve bi to bilo fino, ali ima jedan čovjek koji o jadu zabavi Bileću, pa i Hercegovinu. Šta ću ja, ne mogu se ja sam boriti protiv njega”, kaže Miljan Aleksić, načelnik opštine Bileća.

“Dunđer je uvijek spreman za borbu, ali samo za vlast. Sve dok vidi Miljana Aleksica na celu Bileće”, kaže načelnik, “neće odustati”.

“Ja ga pozivam neka izađe na izbore, pa ako on dobije, svaka mu čast, a ne možemo mi njemu dozvoliti da vlada, jer je on došao na prljav način i ne može da bude mirno. Mi ne stvaramo probleme, nego oni nama ne daju da mi diskutujemo i da mi kažemo šta je istina”, rekao je Dražen Dunđer, odbornik SRS – Srpska u sigurne ruke.

A jedina istina je da je bilećki parlament pravi cirkus. To potvrđuje i dugogodišnji odbornik DNS-a Slavko Dangubić. On svu krivicu pripisuje prvom čovjeku parlamenta i kaže da bi Blažo Vujović trebao da lupi šakom od sto.

“Zahvaljujući nekolicini ljudi, nažalost, mi moramo da trpimo ovo nasilje. Mislim da je pomalo problem nesnalaženje kod predsjednika Skupštine da ovo prekida na adekvatan način”, kaže Slavko Dangubić, odbornik DNS-a.

Adekvatan nacin novoizabrani i treći po redu predsjednik bilećkog parlamenta, SNSD-ov Blazo Vujović, jos nije našao, a sam priznaje da nije lako.

“Teško je, to nije danas, niti je to od prošle skupštine. To traje duži period u Bileći. Većina odbornika se ne drži poslovnika, ni tačaka dnevnog reda, a rekao bih – ni normalnog i osnovnog ponašanja. U narednom periodu gledaćemo da to malo popravimo”, rekao je Blažo Vujović, predsjednik SO Bileća.

Zbog rasprava i svađa, današnje zasjedanje je više puta prekidano pauzama. Ipak su Bilećani u posljednji čas usvojili nacrt budžeta za 2017 godinu. Planirano je da se prikupi i potroši oko sedam i po miliona maraka, što po misljenju većine odbornika nije dovoljno, jer pola ide za zaposlene u administraciji.