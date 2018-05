Bik najveća atrakcija sajma, nije na prodaju

Jedna od najvećih atrakcija Međunarodnog poljoprivrednog sajma” u Novom Sadu je trogodišnji bik Mališa težak 1.560 kilograma iz Poljoprivrednog gazdinstva “Braće Jeremić” iz Salaša crnobarskog u opštini Bogatić.

Njegov vlasnik Radenko Jeremić, kaže da nema te cijene po kojoj bi ga prodao, jer ga za njega veže beskrajna ljubav.

“Jednostavno ja volim Mališu, a moja ljubav prema biku nije na prodaju makar za njega davali basnoslovne novce! Svojom umiljatošću kupio mi je i srce i dušu, još dok je bio telence i nema tih para koje bi me natjerale da ga dam, pa da ode pod nož”, rekao je Jeremić Srni na štandu njegovog gazdinstva na Nacionalnoj izložbi stoke.

Na pitanje, šta je onda njegov motiv dovođenja bika na veliku sajamsku smotru u Novom Sadu, on je odgovorio, “da ga narod vidi”.

“Neka narod na sajmu vidi ovu ljepotu od bika i uvjeri se šta Srbija može da odgoji! Ja nešto ovako lijepo nisam imao u svojih 65 godina života. A, vjerujte mnogo bikova mi je prošlo kroz ruke. Kad je Mališa u pitanju prosto govoreći, sve kockice složile su se na pravo mjesto i u pravo vrijeme i bik ostaje kod mene”, jasan je Jeremić.

Ponosni vlasnik, kaže da bik dnevno pojede od 16 do 18 kilograma koncentrovane hrane i ako tako nastavi do sljedeće godine bi mogao težinom dostići i do 1.700 kilograma.

Najteži bik na Nacionalnoj izložbi stoke je priplodni bik Disko, težak tačno 1.600 kilograma, od koga je do sada prodato više od 170.000 doza sjemena, rekli su vlasnici ovog bika na štandu Stočarsko-veterinarskog centra Krnjača kod Beograda.

Bik Disko je simentalske rase i, kao i Mališa, nije na prodaju.

U Novom Sadu je u toku 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, jedan od najvećih smotri agrara i agro-biznisa u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi.

Osim iz Srbije, svoje proizvode na Poljoprivrednom sajmu izlaže 1.500 izlagača iz 60 zemalja Evrope i svijeta.

Republiku Srpsku na ovom sajmu, na štandu njene Privredne komore predstavlja osam firmi.

Sajam traje do ponedjeljka, 21. maja u otvorenom i zatvorenom prostoru Novosadskog sajma.

(Srpskainfo)