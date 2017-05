Biju kao muškarci: Ženska fudbalska utakmica završena tučom

Na utakmici Prve lige Federacije BiH za žene između Mladosti iz Nević Polja i Željezničara iz Bosanske Krupe dogodio se težak incident. Fudbalerka Željezničara Silvija Sekačić brutalno je pretukla igračicu Mladosti Adnu Ljubanović.

Silvija Sekačić tvrdi da je isprovocirana.

“Teško mi je. Pokušavam da se borim s neistinom. Utakmica je počela u najboljem redu. Moja ekipa stigla je da ostvari pozitivan rezultat, iako smo imali pritisak od domaćina da oni moraju da pobijede. Ali to je normalno u ženskom fudbalu i mi smo se navikli da se s tim nosimo”, rekla je Sekačićeva.

Ona kaže da je čitavo vrijeme trpjela uvrede domaćih igračica, a sve je kulminiralo u 87. minuti.

“Od 10. minute počele su provokacije domaćih igračica, a prednjačila je djevojka s brojem sedam, Adna Ljubanović. Kako je utakmica odmicala, provokacije su bile učestalije, a sve je kulminiralo tri minute prije kraja susreta. Ljubanović je simulirala prekršaj, ja sam joj dobacila da može komotno da ide u dramsku sekciju, a ona mi se obratila riječima: J…. ti mater, mama ti je ku..a. Rekla sam joj da ponovi šta je rekla, što je ona i učinila. Prišla sam joj i odgurnula je. Nakon što je pala, pokušala je da me udari nogom, ali me je samo okrznula. Potom sam se sagnula prema njoj, a ona me je udarila u glavu i raskrvarila mi usnu i bradu, što mogu da posvjedoče sve moje saigračice, koje su vidjele krv na mojoj glavi. Potom sam, u naletu bijesa, isprovocirana teškim riječima, počela da razmijenjujem udarce, ali je nijednom nisam udarila u glavu”, rekla je igračica Željezničara.

Kako kaže, posebno je bole napisi u medijima da se u Nević Polju, umjesto fudbala, dogodila UFC borba.

“U UFC takmičari izađu krvavi iz ringa, a udarci su većinom u glavu. Opet kažem, nisam je nijednom udarila u glavu. Mediji pišu da sam je nokautirala, a Adna je, nakon što sam ja isključena, normalno nastavila utakmicu. Pa, kakav je to nokaut”, pita Sekačićeva.

Kako tvrdi Silvija, nakon isključenja u 87. minuti, uvrede su se nastavile, a čak je i fizički napadnuta.

“Stajala sam iza trenera pored klupe. Igračica Mladosti s brojem 17, ne znam joj ime, prišla mi je i udarila me nogom u bubrege, a po okončanju utakmice skoro sve domaće igračice su me vrijeđale i dobacivale mi. Čak sam u svlačionici čula da je jedna igračica govorila: Pustite me da odem do nje. Srećom, do kontakta nije došlo”, rekla je Sekačićeva.

Ona dodaje da je svjesna da je narušila ugled kluba.

“Ali, isto tako sam svjesna da sam sve vrijeme trpjela najgore uvrede i omalovažavanja od igračica s brojem 7 i 17. Iskreno, kajem se. Nastojaću da se ništa slično više nikada ne ponovi”, reka je Silvija Sekačić.

(Avaz)