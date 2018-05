Bihać: Migrantima pomaže samo Crveni krst

Većina migranata koji su u Bihaću i dalje je u ruševnom đačkom domu u centru grada. Informaciju da bi na području Unsko-sanskog kantona bio otvoren još jedan prihvatni centar nisu čuli.

Nastavljaju sa svakodnevnom rutinom. Stigli smo u vrijeme ručka kada su volonteri Crvenog krsta počeli da dijele paprikaš. U moru Sirijaca, Avganistanaca i Pakistanaca, malo ko bi da stane pred kameru. Odvažio se Ali. Tri godine pokušava da se domogne Evropske unije. Kaže, nema cilj, išao bi u bilo koje mjesto i zemlju gdje bi mogao normalno da živi.

“Tamo odakle ja dolazim, prijetnja terorizma i rata je neprestana. Moja porodica i ja smo živjeli na blizu granice sa Avganistanom, koja je posebno problematična. Zbog toga sam morao da napustim svoju rodnu zemlju”, istakao je Muhamed Ali, Pakistan.

U ovoj, koja im je usputna stanica, čak i neuslovni dom i krov koji prokišnjava im je, zasad, dovoljan. Kažu da im najviše pomaže Crveni krst. Svakodnevno dobijaju ručak, ali i paket za večeru. Imaju obezbijeđene tuševe i toalete, sredstva za ličnu higijenu i svakodnevnu medicinsku njegu.

“Tu se nikad ne može znati tačan broj, jer oni stalno dolaze i odlaze. Sad vidiš porodicu, sutra je nema, pa se opet vrate kad ih uhvati hrvatska policija i vrati ih na granični prelaz. Ali ovdje ima neko oko 200 osoba koje ovdje borave”, naglasio je Selam Midžić, sekretar Crvenog krsta Bihać.

Najveći zdravstveni problem među migrantima je šuga, ali i tu se stanje poboljšava nakon ugradnje tuševa. Na proputovanju do Evropske unije ima starih i mladih, žena i djece, a najviše muškaraca u dvadesetim godinama. Drže se u grupama i kad idu do grada rijetko se odvajaju jedni od drugih. Bišćani to primjećuju. Nekima nije ugodno kad ih vide, ali priznaju da sa izbjeglicama, zasad, nisu imali problema.

“Nisu problematični, zaista. Inače, kad ih vidim, po njihovim licima shvatim da su preplašeni. Mislim da bi mi, građani, ali i vlast trebali podužeti više”.

“Nije prijatno, stvarno. Nemam ja testa za to, da kažem”.

“Ne vidim da su pravili neke ekstra probleme, iako ja ne izlazim previše, ali mislim da su ne prave problem”, istakli su građani Bihaća.

Situacija u Bihaću je trenutno pod kontrolom. Policija odrađuje svoj dio posla, stalno nadzire prihvatni centar, a pojačane su i patrole po gradu.

Migranti će u razrušenom đačkom domu ostati do daljnjeg. Za tri sedmice, lokalni Crveni krst će zvati dodatne snage da im pomognu da se izbore sa stihijom ljudi koja svakodnevno dolazi. Svi se slažu da bi bilo bolje da ih muka nije natjerala na ovaj put, ali kad su već tu, kažu da je njihova ljudska dužnost da im pomognu najbolje što mogu.