BiH konačno spremila odgovore na Upitnik EU

Dan Preda: Do 2019. balkanske države neće u EU, u BiH reforme zaustavljene

Više od godinu dana nakon što je evropski komesar za proširenje u Sarajevo donio Upitnik Evropske unije, BiH je privela kraju odgovore.

Konačno je dogovoreno šta ćemo napisati ispod sedam spornih pitanja koja se tiču nestalih lica u BiH, tačnije, diskriminacije u procesu traženja nestalih, zatim određenih političkih i ekonomskih pokazatelja, Ustava i borbe protiv terorizma. Ostali su još tehnički detalji koji će da budu riješeni u narednim danima, obećavaju zvaničnici iz Istočnog Sarajeva čime će biti ispunjen jedan od najvažnijih zahtjeva Brisela na evropskom putu BiH.

“Zadovljna sam što smo danas uradili dosta posla, što su sada timovi dobili jasan zadatak da prečišćeni tekst dostave do petka, i da ćemo u narednih nekoliko dana imati verifikaciju svih ovih odgvora kako bi mogli konačno da budu i upućeni”, kazala je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

“Mene samo raduje da je od 3242 pitanja danas bilo na tapetu sedam, mislim da smo i njih ostavili iza sebe, i da ostaju tehnički problemi. Onako kako zahtjeva mehanizam koordinacije da se prometnu kroz procedure i da kažemo da smo taj veliki dio posla završili”, kazao je Fadil Novalić, predsjednik Vlade FBiH.

Odgovori na upitnik trebalo je da budu spremni još prošle godine. Svako malo, evropskom komesaru Johanesu Hanu stizala su obećanja da će posao uskoro da bude završen pa je, nedavno u Sarajevo, bio izričit da odgovori više ne mogu da čekaju. Nedugo nakon toga, u BiH su rekli da je zapelo kod sedam pitanja oko kojih nikako nisu mogli da se usaglase odgovori. Sada kažu da, konačno, imaju čime da se pohvale.

“Zaista se nalazimo u završnoj fazi, ili proceduri zavšnog koraka, jednog vrlo kompleksnog i složenog posla kao što je priprema 3.242 pitanja, koja će u konačnici imati preko 25000 stranica odgovora i na domaćim jezicima i na engleskom jeziku”, rekao je Denis Zvidić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

U Istočnom Sarajevu, ipak, nije sve bilo u znaku odgovora na upitnik. Nakon sastanka, Denisu Zvizdiću i Fadilu Novaliću fedaralni mediji zamjerili su što su pregovarali u prostoriji gdje nije bila istaknuta zastava BiH. Takvo ponašanje ocjenili su skandaloznim. Premijerka Srpske poručila je da joj nije jasno zbog čega bi to bio problem.

“Ja kad dođem ovdje na sastanke u federalno Sarajevo nikada nema zastava RS, prema tome ne znam što je to isproblematizovano. Radi se o administrativnom cetru Vlade RS, sa svojim obilježjima kako je to oduvijek tako, tako je u Banjaluci, ne znam zašto bi se to problematizovalo”, rekla je Cvijanovićeva.

U svakom slučaju, očekuje se da će BiH uskoro da pošalje odgovore na Upitnik, nakon što joj je trebalo mnogo više vremena u odnosu na zemlje regiona da završi taj posao. Nakon što je iskritikovao lidere u BiH krajem prošle godine, Johanes Han je u Sarajevu poručio da kandidatski status nije besplatan ručak. Nakon što se dostave odgovori, trebalo bi da uslijedi njihova detaljna analiza i priprema mišljenja o zahtjevu za članstvo.