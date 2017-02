BiH ispunila uslove za izvoz piletine u EU

Meso iz BiH, kroz Evropu do Turske i Rusije

Bosna i Hercegovina ispunila je sve uslove za izvoz piletine u EU – tu rečenicu, koju je nedavno izgovorio ministar, Mirko Šarović, proizvođači su, tvrde, čuli mnogo puta.

Rampa, ipak, nikako da se podigne, kažu u prnjavorskom “Njam njam-u”, preduzeću koje je jedno od prvih u redu za izvoz na evropsko tržište.

Ispunili su, tvrde, sve što se od njih tražilo. Proizvode sve – od jajeta do gotovog proizvoda. Imaju, kažu, i tehnologiju i kadar. Sada ostaje da sačekaju novi dolazak komisije iz Dablina.

“Mi stvarno očekujemo, nadamo se i želimo, tom se i spremamo već duže vrijeme, no malo smo i skeptični, nismo sigurni da će to tako glat ići, već jedno dva puta u posljednjih pet godina BH je izjavila da je spremna, no komisija koja je zatupala EU konstatovala je nešto drugo”, kaže Momir Marčeta, direktor proizvodnje u preduzeću “Njam Njam”.

Proizvođači nisu sigurni da su vlasti BiH sa zakonske strane ispunile sve što je tražila Evropska unija. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović, uvjerava u suprotno.

“Mislim da smo spremni, akcioni plan smo ispunili. Očekujemo da BiH u 2017. bude na listi zemalja koje mogu da izvoze pileće meso. Potvrdu smo dobili pozivom, odnosno odlukom nadležnog tijela komisije iz Dablina, koje je BiH stavilo na listu za monitoring u 2017. godini”, rekao je Šarović.

Iz Ministarstva poljoprivrede RS poručuju da su sa živinarima i proizvođačima dugo radili, kako bi mogli da dostignu nivo koji je od njih tražila Evropska unija. Ipak, priznaju, najveći teret pao je na organe na državnom nivou.

“Veliki iskorak je postignut u radu sa farmerima, posebno u pogledu podizanja njihove svijesti o odgovornosti izvršavanja njihovih obaveza u lancu proizvodnje bezbjedne hrane, kako za domaće tržište, tako i za tržište zemalja EU”, ističe Aleksandar Macanović, iz ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Najveće zamjerke komisija iz Dablina imala je na preveliki broj prijavljenih objekata, i na činjenicu da nisu svi ispunili zadate sanitarne uslove.

Sada su, poručuju u Ministarstvu spoljne trgovine, i to popravili, jer su prijavili svega nekoliko proizvođača. Evropski inspektori bi o sudbini izvoza pilećeg mesa i jaja iz BiH trebalo da odlučuju polovinom godine.