BiH će za Upitnik EU sa 25.000 strana angažovati samostalne prevodioce

Posao prevođenja Upitnika Evropske komisije dobiće samostalni prevodioci, i to ugovorom o djelu, rekao je direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.



Ovim se, nakon dva tendera za prevođenje Upitnika koje je Direkcija raspisala, a koja su propala jer prevodilačke agencije koje su se prijavile nisu ispunjavale uslove, nazire rješenje problema.

“Cijela situacija s prevođenjem i tenderima bila je prilično neshvaćena. Ne postoji agencija koja može odgovoriti na te zahtjeve. Ovdje treba desetine, ako ne i stotine prevodilaca koji nam moraju biti na raspolaganju. Oni će raditi kao pojedinci i mi ćemo zakonski riješiti da sve bude transparentno”, rekao je Dilberović.

On je istakao da je do sada prikupljeno oko 25.000 stranica radnog materijala, koje će biti prevođeni sukcesivno, prvi dio prevođenja trebao biti gotov do 1. septembra.

Nakon dostavljanja odgovora Evropskoj komisiji, Dilberović kaže da će se formirati takozvane pregledne misije Evropske komisije koje će dolaziti u BiH da bi se upoznale o stanju na terenu i detaljima odgovora.

“Upravo to će biti ključno u donošenju konačnog mišljenja za status kandidata”, naveo je Dilberović.

(Srna)