BiH bez milosti protiv Gibraltara: “Zmajevi” slavili rezultatom 5:0

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobjedu u 2017. godini, a treću u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo nakon što je na Bilinom polju s 5:0 savladala selekciju Gibraltara.

Da će posljednja selekcija s FIFA rang-liste biti lagan zalogaj dalo se naslutiti već na samom početku susreta kada je u 4. minuti susreta Vedad Ibišević sjajno primio jednu dugu loptu Miralema Pjanića i pretvorio je u vođstvo.

Zmajevi su nastavili stvarati prilike, a prijetili su Hodžić, Višća i Ibišević.

U 16. minuti BiH skupo je mogla koštati jedna greška Asmira Begovića u prijemu lopte na svojoj polovini, no ni napadač Gibraltara se nije najbolje snašao.

Ipak, da se poluvrijeme ne ode samo s jednim golom prednosti pobrinuo se i najstariji i najiskusniji igrač reprezentacije BiH Vedad Ibišević. On je minut prije odlaska na poluvrijeme pogodio je za 2:0. Ovaj put asistirao mu je Edin Višća.

Već na startu drugih 45 minuta Baždarević je odlučio umjesto Seada Kolašinca na teren poslati debitanta Daniela Pavlovića. Samo šest minuta nakon ulaska u igru lijevi bek Sampdorije, Meši se odužio asistencijom koju je povratnik među Zmajeve Avdija Vršajević pretvorio u 3:0.

Vršajević se četiri minute poslije našao u ulozi asistenta, a strijelac gola za 4:0 bio je Edin Višća.

Četvrti gol je bio dovoljan razlog da selektor BiH sa terena povuče Miralema Pjanića, a u igru je ušao Mario Vrančić, fudbaler njemačkog bundesligaša Darmštada.

Do kraja susreta nizale su se šanse pred golom gostiju. Mladi napadač zagrebačkog Dinama Armin Hodžić silno je želio postići pogodak, no to mu nije pošlo za rukom. Ono što nije uspio Hodžić jeste Ermin Bičakić u drugoj minuti sudijske naknade i tako postavivši konačnih 5:0.

(Faktor.ba)